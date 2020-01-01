На головному корпусі ВНУ змінили вивіску. ФОТО





Про це йдеться на сторінці студентського видання НІВРОКУ.



"Проходить завершальна стадія перейменування університету з старої назви - "Східноєвропейський" на "Волинський національний університет імені Лесі Українки". У п'ятницю, 6 листопада відбулися зміни в екстер'єрі головного корпусу, де старі літери вивіски змінили на нові.

Нагадуємо, що влітку відбулася зустріч трудового колективу, де ухвалили рішення про перейменування університету", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На головному корпусі Волинського національного університету імені Лесі Українки змінили вивіску.Про це йдеться на сторінці студентського видання НІВРОКУ."Проходить завершальна стадія перейменування університету з старої назви - "Східноєвропейський" на "Волинський національний університет імені Лесі Українки". У п'ятницю, 6 листопада відбулися зміни в екстер'єрі головного корпусу, де старі літери вивіски змінили на нові.Нагадуємо, що влітку відбулася зустріч трудового колективу, де ухвалили рішення про перейменування університету", - йдеться у дописі.

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