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На головному корпусі ВНУ змінили вивіску. ФОТО

На головному корпусі ВНУ змінили вивіску. ФОТО
На головному корпусі Волинського національного університету імені Лесі Українки змінили вивіску.

Про це йдеться на сторінці студентського видання НІВРОКУ.

"Проходить завершальна стадія перейменування університету з старої назви - "Східноєвропейський" на "Волинський національний університет імені Лесі Українки". У п'ятницю, 6 листопада відбулися зміни в екстер'єрі головного корпусу, де старі літери вивіски змінили на нові.
Нагадуємо, що влітку відбулася зустріч трудового колективу, де ухвалили рішення про перейменування університету", - йдеться у дописі.

На головному корпусі ВНУ змінили вивіску. ФОТО
На головному корпусі ВНУ змінили вивіску. ФОТО
На головному корпусі ВНУ змінили вивіску. ФОТО
На головному корпусі ВНУ змінили вивіску. ФОТО

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Теги: ВНУ, Волинь, Університет
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