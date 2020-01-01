На головному корпусі ВНУ змінили вивіску. ФОТО
Сьогодні, 22:59
На головному корпусі Волинського національного університету імені Лесі Українки змінили вивіску.
Про це йдеться на сторінці студентського видання НІВРОКУ.
"Проходить завершальна стадія перейменування університету з старої назви - "Східноєвропейський" на "Волинський національний університет імені Лесі Українки". У п'ятницю, 6 листопада відбулися зміни в екстер'єрі головного корпусу, де старі літери вивіски змінили на нові.
Нагадуємо, що влітку відбулася зустріч трудового колективу, де ухвалили рішення про перейменування університету", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці студентського видання НІВРОКУ.
"Проходить завершальна стадія перейменування університету з старої назви - "Східноєвропейський" на "Волинський національний університет імені Лесі Українки". У п'ятницю, 6 листопада відбулися зміни в екстер'єрі головного корпусу, де старі літери вивіски змінили на нові.
Нагадуємо, що влітку відбулася зустріч трудового колективу, де ухвалили рішення про перейменування університету", - йдеться у дописі.
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