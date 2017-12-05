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37 років на посаді: у волинському місті звільнився головний комунальник

37 років на посаді: у волинському місті звільнився головний комунальник
У Нововолинську колектив комунального підприємства подякували за сумлінну багаторічну працю директору підприємства Анатолію Гаврилюку.

Пропрацювавши на посаді 37 років, 6-го листопада віннаписав заяву на звільнення, - повідомляє БУГ.

«Передаю естафету молодим», – зазначив директор підприємства «Нововолинськтеплокомуненерго».

Міський голова вручив подяку за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, самовідданість у роботі, особистий внесок у розвиток комунального господарства в Нововолинську.

Гаврилюк зазначив, що прийняв рішення піти із посади, передавши естафету молодій, перспективній людині – Олександру Мотиці, котрий вже зарекомендував себе як сумлінний, грамотний та відповідальний працівник.

“Ми разом із колегами пройшли великий шлях, тож бажаю, щоб підприємство і надалі розвивалося”, – зазначив Гаврилюк.

“З великим теплом та вдячністю будемо згадувати вас як відмінного керівника”, – звернулися працівники колективу до Анатолія Миколайовича.

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Теги: Нововолинськ, звільнення
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