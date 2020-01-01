У Луцьку без опалення залишилися 11 будинків

У зв'язку із виявленням витоку від котельні на вулиці Даньшина без послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання залишилися 8 будинків.Крім цього, без опалення залишаються 3 будинки в центрі Луцьку. Про це йдеться на сайті ДКП "Луцьктепло".Так, без теплопостачання залишилися будинки за такими адресами: вул. Даньшина, 1, 16, вул. Потебні, 52-а, 52-в, 58, 58-а, вул. Гнідавська, 40, вул. Черняховського, 1.Виконання робіт із заміни аварійних трубопроводів розпочнеться в Понеділок, 9 листопада.Без опалення також залишаються 3 будинки в центрі міста - вул. Лесі Українки, 23, вул. Сенаторки Левчанівської, 1, 5.Продовження робіт із відновлення аварійної ділянки трубопроводу заплановано на завтра, 7 листопада. Ускладнює процес виконання робіт наявність інших інженерних комунікацій, а також знаходження витоку під проїжджою частиною.Також на завтра заплановане виконання робіт із ліквідації витоку на просп. Соборності, 14. На цей період тимчасово буде припинено надання послуги з централізованого опалення. Відновлення послуги - до кінця дня.У Суботу, 7 листопада, продовжаться роботи з виявлення місця витоку на просп. Відродження, де без послуги з постачання гарячої води залишаються будинки на просп. Відродження, 51, 53, 55, просп. Соборності, 1. Утруднення при виконанні робіт пов'язані зі знаходженням витоку поблизу проїжджої частини або під нею. У разі успішного завершення робіт із виявлення місця витоку - буде здійснена спроба з відновлення послуги того ж дня. В тому разі, коли місце витоку буде виявлено під проїжджою частиною, виконання робіт продовжиться в понеділок, 9 вересня.