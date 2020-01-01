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Волинські лісгоспи заплатили майже 280 мільйонів податків та зборів

Волинські лісгоспи заплатили майже 280 мільйонів податків та зборів
У січні-жовтні 2020 року державні лісогосподарські підприємства Волинської області спрацювали рентабельно, отримавши загалом 10 млн 646 тис. грн чистого прибутку.

При цьому до бюджету сплатили 5 млн 96,5 тис. грн податку на прибуток. Частина чистого прибутку (дивіденди) становить 14 млн 118 тис. грн, - повідомляє пресслужба ВОУЛМГ.

За цей період державні підприємства області загалом сплатили податків та зборів на су3му 279 млн 173,5 тис. грн. З них до Державного бюджету – 113 млн 513,2 тис. грн, до місцевих надійшло 108 млн 341,2 тис. грн. Єдиний соціальний внесок становить 57 млн 319,1 тис. грн.

Серед основних статей витрат державних підприємств у цей час були лісогосподарські та протипожежні заходи.

Непростий та тривалий пожежний період цього року стимулював суттєві затрати людських та матеріальних ресурсів: загалом на протипожежні заходи держлісгоспи вже витратили 11 млн 480 тис. грн.

Щодо лісогосподарських заходів, основні з яких лісовідновлення та догляд за лісом, то на виконання цих завдань уже вартувало держлісгоспам Волині 27 млн грн. Роботи активно тривають.

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Теги: ліс, Волинь, податки
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