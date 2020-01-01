Головного тренера «Волині» визнали найкращим коучем туру

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки 11-го туру української Першої ліги сезону 2020/21 і присвоїло звання Тренер туру коучу «Волині»Про це йдеться на сайті ФК "Волинь".Звітний тур був багатим на очні протистояння – одне з них відбувалося в Горішніх Плавнях, де «Гірник-Спорт», який піднявся на максимально високе для себе в поточному сезоні друге місце, приймав одного з найближчих переслідувачів – «Волинь». І лучани зуміли здобути розгромну перемогу над конкурентами в боротьбі за місце на п’єдесталі.Тож наш сьогоднішній лауреат у Першій лізі – головний тренер луцької «Волині» Василь Сачко. Його підопічні здобули виїзну перемогу над «Гірником-Спорт» (3:0), скоротивши відставання від лідерів.(важливість, несподіваність, сила суперника, історична й турнірна складова)Це дуже важлива для становлення оновленого колективу гра та результат. По-перше, розгромна перемога здобута над успішнішим конкурентом, який напередодні випереджав «Волинь» на 5 очок. По-друге, в турі було кілька очних зустрічей потенційних конкурентів лучан – за таких обставин дуже важливо виграти, це суттєво покращує твоє турнірне положення. По-третє, після несподіваної домашньої поразки від одного з аутсайдерів – «Авангарду» (0:1) волиняни потребували саме такої переконливої сатисфакції.(травмовані/дискваліфіковані, особливі обставини)Найбільш суттєва втрата господарів – центральний півзахисник Батюшин, який на старті вів команду за собою, був її основним розігруючим і виконавцем стандартів. Гості з різних причин не змогли задіяти захисника Болденкова та форварда Бондаренка – досвідчених гравців, спроможних зробити різницю на своїх позиціях у важливий для команди момент.(гравці, використані не на своїх звичних позиціях та несподівані, але успішні нові обличчя у складі)Всього дві заміни провели лучани порівняно з програним матчем із «Авангардом», але обидві безпосередньо позначилися на результаті, адже Кизилатеш і Ляшенко, які замінили Чачуа та Сікорського, виявилися причетними до голів. Ляшенко – як асистент при першому взятті воріт, Кизилатеш – як автор перших двох голів. Відзначаємо, що тренерське чуття не підвело Сачка, хоча багатьох здивувало рішення почати без чистих форвардів (номінально цю позицію закривав вінгер Оринчак, який після серії замін повернувся на більш притаманну для себе позицію).(різноманіття тактик, зміни по ходу матчу, використання людського фактору)Основна схема лучан – 4-2-3-1 (з переходом в 4-3-3 в фазі відкритої позиційної атаки). У Горішніх Плавнях дуже вдало діяла середня лінія гостей, яка нарощувала кількісний склад задіяних у пресингу гравців і примушувала захист господарів поспішати з виводом м’яча та помилятися. Високо розташовані вінгери активно підтримувалися фулбеками, в зоні флангів і напівфлангів гостям вдавалося особливо швидко просувати м’яч вперед. І серія замін тільки посилювала цей тиск, адже в якийсь момент у лучан почало діяти одночасно два форварди.(якщо команда під керівництвом тренера кілька турів поспіль демонструє чіткий прогрес, постійне поліпшення результатів, тренерські новинки)Безперечно, мінімальна поразка від «Авангарду» в минулому турі дуже розчарувала волинян – вона показала і проблеми в реалізації, і невміння чітко зіграти на підступах до карного майданчика, і певну проблему психологічної стійкості та стабільності. Проте «Волинь» і за підбором гравців, і за досвідом штабу вигідно виділяється й недарма вноситься в шортлист претендентів на медалі й підвищення в класі. Підтвердження цьому – напрочуд впевнена гра лучан на виїзді. В гостях у цьому чемпіонаті вони не програють, набравши 10 очок із 12-ти можливих. Розгром конкурентів лише підкреслює, що від «Волині» можна й треба вимагати стабільно високих результатів.Загалом, середній бал головного тренера «Волині» - 4,6.