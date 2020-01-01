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Гравець «Волині» став героєм туру, ще двоє «хрестоносців» - у символічній збірній

Гравець «Волині» став героєм туру, ще двоє «хрестоносців» - у символічній збірній
Троє гравців футбольного клубу «Волинь» потрапили до символічних збірних туру. Разом з тим Джемаля Кизилатеша визнали героєм туру.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

В 11-му турі Першої ліги чемпіонату України «Волинь» повернулася на шлях перемог – на виїзді «Хрестоносці» здолали одного з лідерів першості – «Гірник-Спорт» (3:0). А здобутки наших футболістів не залишилися без уваги традиційних підбірок від провідних футбольних сайтів. Так, Джемаль Кизилатеш – автор єдиного дубля у звітному турі змагань – разом із Євгеном Протасовим потрапили до символічної збірної туру від порталу «FootBoom». Разом із тим, наш український півзахисник турецького походження став найкращим гравцем туру за версією «Спорт Арени».

Крім цього, до одинадцяти найкращих у турі увійшов і наш Іван Цюпа! Цитуємо колег зі «Спорт Арени»:

«Лівий захисник – Іван Цюпа

«Гірник-Спорт» сягнув найвищого для себе другого місця у поточному чемпіонаті. Цей клуб уже став подразником навіть для записних фаворитів сезону, тому було особливо важливо взяти очки в очному протистоянні. Цим «Волинь» не лише скорочувала своє відставання, а й реабілітовувалася за мінімальну поразку від «Авангарда» в минулому турі. Відзначаємо велику перевагу лучан на флангах: вінгери могли творити без оглядки на редути, де відпрацьовували їхні напарники-захисники. А Цюпа, окрім якісної роботи позаду, ще й вдало запустив м’яча вперед під час одного з голів Кизилатеша, а також кілька разів здорово підтримував прориви Протасова, віддавши йому гольову на третій м’яч».

Нагадаємо, що в 11-му турі волиняни отримали ще один «Оскар – головний тренер нашої команди Василь Сачко був визнаний найкращим серед колег у турі.

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Теги: Волинь, футбол, спорт, Джемаль Кизилатеш
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