На ремонт військової казарми у Володимирі-Волинському хочуть витратити майже 40 мільйонів





Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосив квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимира-Волинського. Тендерні пропозиції прийматимуть до 20 листопада. Аукціон розпочнеться 23 листопада, - повідомляє



Очікувана вартість робіт становить 39,837 мільйона гривень.



Капітальний ремонт казарми включатиме очищення приміщення від сміття, розбирання перекриття, кладки стін, мурування окремих ділянок стін, ремонт сходових майданчиків і бетонних східців, посилення цегляних стін металевим каркасом, улаштування покрівлі з металочерепиці, дахових вікон, навішування водостічних труб, улаштування безбалкових перекриттів, улаштування покриття з керамічних плиток та паркету, внутрішнє опорядження приміщень, утеплення фасадів мінеральними плитами, заміну вікон, дверей, забезпечення електропостачання та освітлення, монтаж системи опалення, прокладання трубопроводів водопостачання та каналізації, встановлення вентиляторів, повітропроводів, встановлення ІТП, облаштування пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу, придбання та монтаж обладнання, телефонізацію, проведення телебачення, підключення до комп’ютерної мережі, блискавкозахист, облаштування зовнішніх мереж електропостачання тощо.



Усі роботи хочуть завершити до 30 листопада 2021 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В казармі №2/15 військового містечка №2, що у Володимирі-Волинському, запланували зробити капітальний ремонт.Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосив квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимира-Волинського. Тендерні пропозиції прийматимуть до 20 листопада. Аукціон розпочнеться 23 листопада, - повідомляє ІА Волинські новини. Очікувана вартість робіт становить 39,837 мільйона гривень.Капітальний ремонт казарми включатиме очищення приміщення від сміття, розбирання перекриття, кладки стін, мурування окремих ділянок стін, ремонт сходових майданчиків і бетонних східців, посилення цегляних стін металевим каркасом, улаштування покрівлі з металочерепиці, дахових вікон, навішування водостічних труб, улаштування безбалкових перекриттів, улаштування покриття з керамічних плиток та паркету, внутрішнє опорядження приміщень, утеплення фасадів мінеральними плитами, заміну вікон, дверей, забезпечення електропостачання та освітлення, монтаж системи опалення, прокладання трубопроводів водопостачання та каналізації, встановлення вентиляторів, повітропроводів, встановлення ІТП, облаштування пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу, придбання та монтаж обладнання, телефонізацію, проведення телебачення, підключення до комп’ютерної мережі, блискавкозахист, облаштування зовнішніх мереж електропостачання тощо.Усі роботи хочуть завершити до 30 листопада 2021 року.

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