вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали оновлені автобуси, які невдовзі возитимуть волинських школярів. ФОТО

Показали оновлені автобуси, які невдовзі возитимуть волинських школярів. ФОТО
4 листопада 2020 року на ДП «Автоскладальний завод № 1» вперше відбувся виїзд на випробування шкільного автобуса «Богдан А22412» з оновленим екстер’єром.

Про це повідомляють на сторінці заводу у фейсбуці.

"Для виробника дуже важливо, щоб транспорт був не лише комфортним, а й безпечним та якісним для пасажирів і водія. Насамперед, це стосується перевезення учнів, саме тому у нових шкільних автобусах відбулася заміна світлотехніки з покращеними світловими характеристиками, що надасть комфорту в експлуатації автобуса. Зокрема, для «Богдан А22412» від сьогодні використовується сучасна світлотехніка європейського виробництва – це фари німецьких компаній Nolden та Hella", - йдеться у дописі.
Показали оновлені автобуси, які невдовзі возитимуть волинських школярів. ФОТО
Показали оновлені автобуси, які невдовзі возитимуть волинських школярів. ФОТО

Першими відчути переваги нових, вдосконалених автобусів зможуть волинські школярі, адже саме під час виконання замовлення на виготовлення 15 шкільних автобусів для Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації вперше було оновлено зовнішній дизайн автобусів «Богдан А22412».
Показали оновлені автобуси, які невдовзі возитимуть волинських школярів. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, освіта, автобуси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали оновлені автобуси, які невдовзі возитимуть волинських школярів. ФОТО
Сьогодні, 00:15
7 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Гравець «Волині» став героєм туру, ще двоє «хрестоносців» - у символічній збірній
06 листопад, 23:34
На головному корпусі ВНУ змінили вивіску. ФОТО
06 листопад, 22:59
Крамнички, готелі та аптека: волинське місто на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
06 листопад, 22:21
Схожі новини
«Неслухняні» райони Волині не матимуть нових шкільних автобусів «Неслухняні» райони Волині не матимуть нових шкільних автобусів
22 серпень, 2016, 15:55
Які заклади профосвіти і спеціальності популярні на Волині. ДОСЛІДЖЕННЯ Які заклади профосвіти і спеціальності популярні на Волині. ДОСЛІДЖЕННЯ
03 листопад, 21:38
Студентка волинського вишу отримуватиме стипендію імені Героїв Небесної Сотні Студентка волинського вишу отримуватиме стипендію імені Героїв Небесної Сотні
11 серпень, 21:17
На Волині освітяни хотіли незаконно використати 1,6 мільйона гривень На Волині освітяни хотіли незаконно використати 1,6 мільйона гривень
07 серпень, 22:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали оновлені автобуси, які невдовзі возитимуть волинських школярів. ФОТО
Сьогодні, 00:15
 0
7 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Гравець «Волині» став героєм туру, ще двоє «хрестоносців» - у символічній збірній
06 листопад, 23:34
 0
На головному корпусі ВНУ змінили вивіску. ФОТО
06 листопад, 22:59
 0
Крамнички, готелі та аптека: волинське місто на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
06 листопад, 22:21
 0
Медіа
відео
1/8