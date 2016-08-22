Показали оновлені автобуси, які невдовзі возитимуть волинських школярів. ФОТО
Сьогодні, 00:15
4 листопада 2020 року на ДП «Автоскладальний завод № 1» вперше відбувся виїзд на випробування шкільного автобуса «Богдан А22412» з оновленим екстер’єром.
Про це повідомляють на сторінці заводу у фейсбуці.
"Для виробника дуже важливо, щоб транспорт був не лише комфортним, а й безпечним та якісним для пасажирів і водія. Насамперед, це стосується перевезення учнів, саме тому у нових шкільних автобусах відбулася заміна світлотехніки з покращеними світловими характеристиками, що надасть комфорту в експлуатації автобуса. Зокрема, для «Богдан А22412» від сьогодні використовується сучасна світлотехніка європейського виробництва – це фари німецьких компаній Nolden та Hella", - йдеться у дописі.
Першими відчути переваги нових, вдосконалених автобусів зможуть волинські школярі, адже саме під час виконання замовлення на виготовлення 15 шкільних автобусів для Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації вперше було оновлено зовнішній дизайн автобусів «Богдан А22412».
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Про це повідомляють на сторінці заводу у фейсбуці.
"Для виробника дуже важливо, щоб транспорт був не лише комфортним, а й безпечним та якісним для пасажирів і водія. Насамперед, це стосується перевезення учнів, саме тому у нових шкільних автобусах відбулася заміна світлотехніки з покращеними світловими характеристиками, що надасть комфорту в експлуатації автобуса. Зокрема, для «Богдан А22412» від сьогодні використовується сучасна світлотехніка європейського виробництва – це фари німецьких компаній Nolden та Hella", - йдеться у дописі.
Першими відчути переваги нових, вдосконалених автобусів зможуть волинські школярі, адже саме під час виконання замовлення на виготовлення 15 шкільних автобусів для Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації вперше було оновлено зовнішній дизайн автобусів «Богдан А22412».
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