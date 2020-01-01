вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«В моєї дружини від коронавірусу помирає мама», – Петро Порошенко

«В моєї дружини від коронавірусу помирає мама», – Петро Порошенко
Теща п'ятого президента України Петра Порошенка, Людмила Переведенцева, вмирає від Covid-19.

Про політик сказав у прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", - повідомляє "Газета ua".

"У моєї дружини Марини зараз від коронавірусу вмирає мама. Вона втратила свідомість. Ви підіть і Марині розкажіть всю цю дурню, яку ви тут зараз вантажите телеглядачам. Ви статистику пропускаєте, скільки у вас - 40 або 50 тисяч помре? Мені байдуже, скільки людей зараз вмирає в Німеччині або в Буркіна Фасо", - сказав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Він також звернувся до присутніх в студії представників влади з питанням, чому за півроку вони не змогли закупити достатню кількість масок і обладнати лікарні.

Про хворобу своєї матері також розповіла лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко: "Моя мама зараз на Covid-19 хворіє. Я хочу вам сказати, що я, народна депутатка, лідерка фракції... Для того, щоб дістати ліки, які в цій критичній ситуації можуть їй допомогти, недостатньо було сходити в аптеку. Треба було пів країни підняти! Я хочу себе поставити на місце простої людини, яка стикається з цією бідою".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький центр первинної медичної допомоги придбав безконтактні дезінфектори. ФОТО
Сьогодні, 02:16
«В моєї дружини від коронавірусу помирає мама», – Петро Порошенко
Сьогодні, 01:13
Показали оновлені автобуси, які невдовзі возитимуть волинських школярів. ФОТО
Сьогодні, 00:15
7 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Гравець «Волині» став героєм туру, ще двоє «хрестоносців» - у символічній збірній
06 листопад, 23:34
Схожі новини
В Україні – максимальна кількість одужалих від коронавірусу за добу, на Волині – рекорд захворюваності В Україні – максимальна кількість одужалих від коронавірусу за добу, на Волині – рекорд захворюваності
06 листопад, 08:57
МОЗ хоче ввести в Україні «годину для літніх» МОЗ хоче ввести в Україні «годину для літніх»
05 листопад, 07:34
Уряд поки не планує вводити локдаун, але жорсткіші обмеження не виключені, – Шмигаль Уряд поки не планує вводити локдаун, але жорсткіші обмеження не виключені, – Шмигаль
04 листопад, 14:50
В Україні за добу – одразу три нові рекордні «коронавірусні» показники В Україні за добу – одразу три нові рекордні «коронавірусні» показники
04 листопад, 08:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький центр первинної медичної допомоги придбав безконтактні дезінфектори. ФОТО
Сьогодні, 02:16
 0
«В моєї дружини від коронавірусу помирає мама», – Петро Порошенко
Сьогодні, 01:13
 0
Показали оновлені автобуси, які невдовзі возитимуть волинських школярів. ФОТО
Сьогодні, 00:15
 0
7 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Гравець «Волині» став героєм туру, ще двоє «хрестоносців» - у символічній збірній
06 листопад, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8