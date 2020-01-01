«В моєї дружини від коронавірусу помирає мама», – Петро Порошенко

Петра Порошенка, Людмила Переведенцева, вмирає від Covid-19.



Про політик сказав у прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", - повідомляє



"У моєї дружини Марини зараз від коронавірусу вмирає мама. Вона втратила свідомість. Ви підіть і Марині розкажіть всю цю дурню, яку ви тут зараз вантажите телеглядачам. Ви статистику пропускаєте, скільки у вас - 40 або 50 тисяч помре? Мені байдуже, скільки людей зараз вмирає в Німеччині або в Буркіна Фасо", - сказав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.



Він також звернувся до присутніх в студії представників влади з питанням, чому за півроку вони не змогли закупити достатню кількість масок і обладнати лікарні.



Про хворобу своєї матері також розповіла лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко: "Моя мама зараз на Covid-19 хворіє. Я хочу вам сказати, що я, народна депутатка, лідерка фракції... Для того, щоб дістати ліки, які в цій критичній ситуації можуть їй допомогти, недостатньо було сходити в аптеку. Треба було пів країни підняти! Я хочу себе поставити на місце простої людини, яка стикається з цією бідою".

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