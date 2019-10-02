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Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії

Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Роботодавці Волині наразі потребують спеціалістів різних галузей і оплату за працю також пропонують різну. Від 8 до 30 тисяч гривень, в залежності від спеціалізації та обов’язків на посаді. Багато вакансій є для фахівців автомобільної галузі, працівників із технічною освітою, медиків, правоохоронців, кулінарів, логістів, брокерів, агрономів та лісівників.

Про потреби ринку праці в області Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.

8 тисяч гривень в місяць

Так, на 8 тисяч гривень в місяць у місто Нововолинськ шукають аж 8 машиністів підземних установок, одного контролера верстатних робіт, машиніста-кранівника, слюсара з ремонту колісних транспортних засобів, двох машиністів тепловоза, менеджера із транспортно-експедитерської діяльності, водія автотранспортних засобів, електроремонтера із ремонту повітряних ліній електропередач, чотирьох стовбурових та начальника відділу технічного контролю.

У смт Благодатне запрошують на роботу техніка-електрика. Натомість у місто Володимир-Волинський кличуть працювати трьох пекарів і продавця консультанта.

В Ковелі є вакансії для електроремонтера, слюсара для ремонту та обслуговування газового устаткування, слюсара з ремонту колісних транспортних засобів, двох водіїв автотранспортних засобів, тракториста, логіста, двох слюсарів-сантехніків та токаря.

У селі Воля-Ковельська на таку ж зарплату у 8 тисяч гривень на місяць готові запропонувати місця брокеру і трьом підсобним робітникам.

У смт Голоби є вакансії для трьох апаратників оброблення зерна та оператора технічних установок. У село Холонів шукають машиніста (кочегара) котельної, у Затурці – лікаря загальної практики сімейної медицини, у Баїв – агронома, у місто Рожище – апаратника оброблення зерна.

Відтак у місті Ківерці є потреба у механіку, електроапаратнику та бухгалтері. Водія навантажувача, слюсара з механоскладальних робіт, двох слюсарів зі складання металевих конструкцій, майстра виборчої дільниці та двох кухарів потребують у селі Струмівка.

В обласний центр Волині, у Луцьк, на роботу на таку заробітну плату запрошують найбільше фахівців різних галузей: комплектувальника меблів, механіка з ремонту транспорту, чотирьох налагоджувальників устаткування у виробництві харчової продукції, чотирьох слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, двох слюсарів ремонтників, слюсара-електрика з ремонту та обслуговування вантахопідіймальних кранів і машин, агронома, двох вишивальників, друкаря офсетного плоского друкування, еоектрика дільниці, машиніста компресорних установок, монтажника, монтувальника шин, слюсаря контрольно-вимірювальних приладів, двох лаборантів, інженера з ремонту, менеджера зі збуту, технолога, радіотехніка, машиніста автовишки та автогідропідіймача, інженера проектувальника, швачку, маляра, продавця-консультанта, лікаря-лаборанта, двох машиністів екскаватора та слюсара з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

У смт Любешів наразі шукають двох вантажників, бармена, чотирьох верстатників деревообробних верстатів, чотирьох операторів на автоматичні та напівавтоматичні лінії у деревообробленні, начальника фінансового відділу.

У село Почапи шукають бармена та офіціанта. У Любомлі наразі є вакансії продавців продовольчих та непродовольчих товарів, тракториста, двох продавців-консультантів, слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, водія навантажувача, менеджера зі збуту та інженера. У Селі Вишнів наразі шукають кандидата на роботу офіціанта.

В смт Маневичі є вакансії лаборанта-мікробіолога, продавця непродовольчих товарів, слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, токаря, водія автотранспортних засобів, водія автотранспортних засобів і вантажника.

У селі Прилісне є потреба у машиністі котельної, кочегар технологічних печей, машиніст брикетного преса, апаратник сушіння торфу та торфових виробів, натомість у село Нова-Руда та смт Колки шукають рамників, у село Цміни шукають водія автотранспортних засобів.

У Ратне потрібні експедитор та інженер, у Бобли шукають двох водіїв автотранспортних засобів. У село Брище потрібно троє кухарів. У Липини шукають швачку, у Колки – лаборанта. У Турійську запрошують на роботу інженера

Щоправда, спеціалістів шукають не лише на Волині. У Дніпрі, Херсоні, Львові, Миколаєві, Києві та Тернополі потрібні менеджери зі збуту.

Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії


9 тисяч гривень в місяць

На трохи більше заробітну плату у 9 тисяч гривень у Нововолинську шукають двох токарів, 10 електрослюсарів підземних, двох машиністів електровоза та головного технолога.

У місто Володимир-Волинський на таку ж зарплату шукають електрогазозварника, двох електромеханіків з ліфтів, начальника дільниці. У смт Люблинець потрібен електрослюсар.

У місто Ковель на роботу запрошують слюсаря аварійно-видобувних робіт, електрозварника, інженера, монтери колії,

У селі Колодяжне на роботу шукають продавця продовольчих товарів, у Ківерці – оператора лазерної установки з програмним керуванням, у Рованцях потрібно два менеджери зі збуту.

В Луцьк потрібні електрик дільниці, верстатник широкого профілю електромонтери, рихтувальник кузовів, штукатур, директор з виробництва, 20 водіїв автотранспортних засобів, бухгалтери, слюсарі, начальник відділу, інженер, монтери колії.

У Рожище потрібен Бармен, у Колки – майстер зміни, у Любомль – слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.

Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії


10 тисяч гривень на місяць

Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії


11 тисяч в місяць

Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії


12 тисяч в місяць

Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії


13 тисяч в місяць

Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії


14+ тисяч в місяць

Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії
Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансії

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Теги: робота, Волинь, вакансії, центр зайнятості
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