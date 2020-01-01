Ранок 7 листопада: в Україні за добу виявили 10 746 випадків коронавірусу, на Волині – 482





Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу



За минулу добу від ускладень недуги померли 187 людей. Від початку пандемеї зареєстрували 8 312 летальних випадків.



Загалом одужало 204 229 пацієнтів, з них за останню добу – 8 685. Хворіють нині 238 393 особи.



На Волині за останню добу зареєстрували 482 нових випадки хвороби. В області від початку пандемії померли 308 осіб, за минулу добу 5 випадків недуги завершилися летально. Одужало станом на 7 листопада 9 404 особи. Загальна кількість захворілих в області - 5 928.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 7 листопада підтвердили лабораторно 450 934 випадки коронавірусної інфекції, з них за добу – 10 746.Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО За минулу добу від ускладень недуги померли 187 людей. Від початку пандемеї зареєстрували 8 312 летальних випадків.Загалом одужало 204 229 пацієнтів, з них за останню добу – 8 685. Хворіють нині 238 393 особи.На Волині за останню добу зареєстрували 482 нових випадки хвороби. В області від початку пандемії померли 308 осіб, за минулу добу 5 випадків недуги завершилися летально. Одужало станом на 7 листопада 9 404 особи. Загальна кількість захворілих в області - 5 928.

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