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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 7 листопада: в Україні за добу виявили 10 746 випадків коронавірусу, на Волині – 482

Ранок 7 листопада: в Україні за добу виявили 10 746 випадків коронавірусу, на Волині – 482
В Україні станом на 7 листопада підтвердили лабораторно 450 934 випадки коронавірусної інфекції, з них за добу – 10 746.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За минулу добу від ускладень недуги померли 187 людей. Від початку пандемеї зареєстрували 8 312 летальних випадків.

Загалом одужало 204 229 пацієнтів, з них за останню добу – 8 685. Хворіють нині 238 393 особи.

На Волині за останню добу зареєстрували 482 нових випадки хвороби. В області від початку пандемії померли 308 осіб, за минулу добу 5 випадків недуги завершилися летально. Одужало станом на 7 листопада 9 404 особи. Загальна кількість захворілих в області - 5 928.

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Теги: коронавірус, Україна, Волинь, статистика, хвороба, смерть, вірус
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