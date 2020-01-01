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Курс валют у Луцьку на 7 листопада

Курс валют у Луцьку на 7 листопада
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.031, а продаж – 28.364.

Євро при купівлі становить – 33.059, продажу – 33.574.

Курс російського рубля: купівля – 0.327, продаж – 0.374.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.828, продаж – 7.488.

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Теги: курс, валюта, Луцьк, листопад, гроші
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