Курс валют у Луцьку на 7 листопада
Сьогодні, 09:40
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.031, а продаж – 28.364.
Євро при купівлі становить – 33.059, продажу – 33.574.
Курс російського рубля: купівля – 0.327, продаж – 0.374.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.828, продаж – 7.488.
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Євро при купівлі становить – 33.059, продажу – 33.574.
Курс російського рубля: купівля – 0.327, продаж – 0.374.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.828, продаж – 7.488.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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