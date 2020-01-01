У ТРЦ «ПортCity» – знижки та акції до Дня студента*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



Зазначають, що цього дня потрібно обов’язково взяти із собою студентський квиток та запитувати у ТРЦ про знижки та акційні пропозиції в магазинах та закладах.



В акції приймають участь усі розважальні зони та більшість магазинів і закладів.

ТРЦ ПортCity Луцьк, Сухомлинського, 1



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 листопада у ТРЦ «ПортCity» відзначатимуть День студента.Про це повідомляє адміністрація закладу.Зазначають, що цього дня потрібно обов’язково взяти із собою студентський квиток та запитувати у ТРЦ про знижки та акційні пропозиції в магазинах та закладах.В акції приймають участь усі розважальні зони та більшість магазинів і закладів.ТРЦ ПортCity Луцьк, Сухомлинського, 1

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію