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У ТРЦ «ПортCity» – знижки та акції до Дня студента*

У ТРЦ «ПортCity» – знижки та акції до Дня студента*
17 листопада у ТРЦ «ПортCity» відзначатимуть День студента.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Зазначають, що цього дня потрібно обов’язково взяти із собою студентський квиток та запитувати у ТРЦ про знижки та акційні пропозиції в магазинах та закладах.

В акції приймають участь усі розважальні зони та більшість магазинів і закладів.
ТРЦ ПортCity Луцьк, Сухомлинського, 1

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама, День студента
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