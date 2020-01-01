У Луцьку відзначили талановитих письменників

Ляснюк (Глущенко) Ольгу Леонтіївну.



Про це йдеться у розпорядженні виконувача повноважень Луцького міського голови Григорія Пустовіта.



«За активну творчу діяльність, вагомий внесок у розвиток літературного мистецтва, популяризацію української книги, участь у культурно-мистецькому житті міста Луцька, а також з нагоди 40-річчя від дня створення організації», – йдеться у документі.



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