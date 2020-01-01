Помер молодий пожежник із Рівненщини, який боровся із важкою недугою

Анатолій Оверчук тривалий час



Останні дні він перебував у важкому стані. В нього стався розрив товстої кишки та апендикса. Днями його реанімобілем доправили до Києва, – пише



Сьогодні зранку, 7 листопада, на сторінці Пожежно-рятувальної Сарн повідомили про те, що Анатолій помер. У нього залишилась молода дружина та кількамісячний син.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рятувальник із Сарнтривалий час боровся із тяжкою недугою . У нього була - апластична анемія кісткового мозку. Терміново потрібна була операція. Щодня стан Анатолія погіршувався, а рахунок йшов на години.Останні дні він перебував у важкому стані. В нього стався розрив товстої кишки та апендикса. Днями його реанімобілем доправили до Києва, – пише rivne.media Сьогодні зранку, 7 листопада, на сторінці Пожежно-рятувальної Сарн повідомили про те, що Анатолій помер. У нього залишилась молода дружина та кількамісячний син.

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