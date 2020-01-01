Помер молодий пожежник із Рівненщини, який боровся із важкою недугою
Сьогодні, 14:23
Рятувальник із Сарн Анатолій Оверчук тривалий час боровся із тяжкою недугою. У нього була - апластична анемія кісткового мозку. Терміново потрібна була операція. Щодня стан Анатолія погіршувався, а рахунок йшов на години.
Останні дні він перебував у важкому стані. В нього стався розрив товстої кишки та апендикса. Днями його реанімобілем доправили до Києва, – пише rivne.media.
Сьогодні зранку, 7 листопада, на сторінці Пожежно-рятувальної Сарн повідомили про те, що Анатолій помер. У нього залишилась молода дружина та кількамісячний син.
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Останні дні він перебував у важкому стані. В нього стався розрив товстої кишки та апендикса. Днями його реанімобілем доправили до Києва, – пише rivne.media.
Сьогодні зранку, 7 листопада, на сторінці Пожежно-рятувальної Сарн повідомили про те, що Анатолій помер. У нього залишилась молода дружина та кількамісячний син.
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