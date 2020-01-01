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Помер молодий пожежник із Рівненщини, який боровся із важкою недугою

Помер молодий пожежник із Рівненщини, який боровся із важкою недугою
Рятувальник із Сарн Анатолій Оверчук тривалий час боровся із тяжкою недугою. У нього була - апластична анемія кісткового мозку. Терміново потрібна була операція. Щодня стан Анатолія погіршувався, а рахунок йшов на години.

Останні дні він перебував у важкому стані. В нього стався розрив товстої кишки та апендикса. Днями його реанімобілем доправили до Києва, – пише rivne.media.

Сьогодні зранку, 7 листопада, на сторінці Пожежно-рятувальної Сарн повідомили про те, що Анатолій помер. У нього залишилась молода дружина та кількамісячний син.

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Теги: Рівне, смерть, пожежник, хвороба
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