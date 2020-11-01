Словаччина тимчасово закриває пункти пропуску на кордоні з Україною





Про це повідомляє



Так, уряд Словаччини вніс доповнення щодо умов в’їзду на територію своєї держави. Обмеження вводяться у зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації у Словацькій Республіці і в Україні.



Зокрема словацькі прикордонники повідомляють, що з 09.00 (за київським часом) 9 листопада 2020 року тимчасово закриють пункт пропуску «Велке Слеменце», з українського боку – «Малі Селменці». Також тимчасово припиняють оформлення пішоходів у пункті пропуску «Убля», з українського боку – «Малий Березний».

У пункті пропуску «Вишнє Нємецке», з українського боку – «Ужгород», пропуск осіб, які тимчасово або постійно проживають на території Словаччини, здійснюватимуть з 08.00 до 20.00 (за київським часом).



У ДПСУ повідомили, що всі подорожуючі під час в’їзду у Словаччину зобов’язані пройти антигенний тест і в подальшому підлягають самоізоляції, під час якої на п’ятий день повинні зробити тест RT PCR. Від проходження антигенного тесту звільняються особи, які прямують територією Словаччини транзитом, та відповідно до винятку указу Управління охорони здоров’я Словацької Республіки або письмового винятку.

Пропуск вантажного автотранспорту здійснюватиметься без обмежень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Словаччина обмежила в'їзд на свою територію у зв'язку з епідемією COVID-19, тому деякі пункти пропуску на кордоні з Україною будуть закриті.Про це повідомляє «Українська Правда» із посиланням на Держприкордонслужбу України.Так, уряд Словаччини вніс доповнення щодо умов в’їзду на територію своєї держави. Обмеження вводяться у зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації у Словацькій Республіці і в Україні.Зокрема словацькі прикордонники повідомляють, що з 09.00 (за київським часом) 9 листопада 2020 року тимчасово закриють пункт пропуску «Велке Слеменце», з українського боку – «Малі Селменці». Також тимчасово припиняють оформлення пішоходів у пункті пропуску «Убля», з українського боку – «Малий Березний».У пункті пропуску «Вишнє Нємецке», з українського боку – «Ужгород», пропуск осіб, які тимчасово або постійно проживають на території Словаччини, здійснюватимуть з 08.00 до 20.00 (за київським часом).У ДПСУ повідомили, що всі подорожуючі під час в’їзду у Словаччину зобов’язані пройти антигенний тест і в подальшому підлягають самоізоляції, під час якої на п’ятий день повинні зробити тест RT PCR. Від проходження антигенного тесту звільняються особи, які прямують територією Словаччини транзитом, та відповідно до винятку указу Управління охорони здоров’я Словацької Республіки або письмового винятку.Пропуск вантажного автотранспорту здійснюватиметься без обмежень.

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