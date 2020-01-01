Просять допомогти родині дівчинки, яка постраждала у ДТП на Карпенка-Карого
Сьогодні, 11:39
Просять допомогти родині дівчинки, яка постраждала у страшній ДТП на Карпенка-Карого у Луцьку вчора, 6 листопада.
Про це написала Ірина Сарнавська у фейсбуці.
«Одна з дівчаток, Анюта Бондарук, колишня вихованка ЗДО №22, внучка нашої колеги. Дитина у важкому стані! Будь ласка, давайте підтримаємо родину у цій жахливій ситуації», – йдеться у зверненні.
Нагадаємо, що аварія трапилася ввечері, автомобіль Opel Vivaro здійснив наїзд на двох дітей. Постраждалих забрала карета швидкої допомоги до приїзду поліції. Одна із постраждалих – у важкому стані без свідомості, її доправили до обласної дитячої лікарні. Інша дівчина відбулася легшими травмами.
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Картка мами
Бондарук Альона Олексіївна
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Про це написала Ірина Сарнавська у фейсбуці.
«Одна з дівчаток, Анюта Бондарук, колишня вихованка ЗДО №22, внучка нашої колеги. Дитина у важкому стані! Будь ласка, давайте підтримаємо родину у цій жахливій ситуації», – йдеться у зверненні.
Нагадаємо, що аварія трапилася ввечері, автомобіль Opel Vivaro здійснив наїзд на двох дітей. Постраждалих забрала карета швидкої допомоги до приїзду поліції. Одна із постраждалих – у важкому стані без свідомості, її доправили до обласної дитячої лікарні. Інша дівчина відбулася легшими травмами.
5363542011823102
Картка мами
Бондарук Альона Олексіївна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 11:39