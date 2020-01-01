Просять допомогти родині дівчинки, яка постраждала у ДТП на Карпенка-Карого





Про це написала Ірина Сарнавська у фейсбуці.



«Одна з дівчаток, Анюта Бондарук, колишня вихованка ЗДО №22, внучка нашої колеги. Дитина у важкому стані! Будь ласка, давайте підтримаємо родину у цій жахливій ситуації», – йдеться у зверненні.



Нагадаємо, що аварія трапилася ввечері, автомобіль



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Картка мами

Бондарук Альона Олексіївна



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