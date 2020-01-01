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Просять допомогти родині дівчинки, яка постраждала у ДТП на Карпенка-Карого

Просять допомогти родині дівчинки, яка постраждала у ДТП на Карпенка-Карого
Просять допомогти родині дівчинки, яка постраждала у страшній ДТП на Карпенка-Карого у Луцьку вчора, 6 листопада.

Про це написала Ірина Сарнавська у фейсбуці.

«Одна з дівчаток, Анюта Бондарук, колишня вихованка ЗДО №22, внучка нашої колеги. Дитина у важкому стані! Будь ласка, давайте підтримаємо родину у цій жахливій ситуації», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, що аварія трапилася ввечері, автомобіль Opel Vivaro здійснив наїзд на двох дітей. Постраждалих забрала карета швидкої допомоги до приїзду поліції. Одна із постраждалих – у важкому стані без свідомості, її доправили до обласної дитячої лікарні. Інша дівчина відбулася легшими травмами.

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Картка мами
Бондарук Альона Олексіївна

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Теги: аварія, Луцьк, ДТП, допомога
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