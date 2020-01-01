Єпископ та князь колись домовились про обмін: розповіли історію села на Волині, якому вже майже пів тисячі років

Кирило самоправно обміняв з князем Чорторийським село Дем’янів на Коршовець, а обмін затвердила королівська грамота.



Також Коршовець згадується у документах 1561 р. Тоді село належало до церкви, яку побудував єпископ Феодосій Гулевич – дід відомої української діячки Галшки Гулевичівни. Пізніше власниками села документи називають луцького купця і лихваря Хазко Есмановича, луцького протопопа Дем’яна Дмитрієвського, ксьондзів Луцького домініканського монастиря. На початку ХХ ст. землями в селі володів поміщик Нестроєв, – йдеться на



Існує декілька версій стосовно походження назви села Коршовець. Одна із легенд повідомляє, що навколо південно-східної частини Луцька були мішані ліси, густі верболози, кущі. Згодом, люди, у пошуках родючої землі, почали викорчовувати ці зарослі і вивозили землю від кореневищ – корчилищ. Звільнена територія отримала назву корчилища (коршивища) та згодом з’явилася назва Коршивець. За іншою легендою – тут в давнину була корчма, яку тримали євреї. Купці, які їхали ярмаркувати в Торговицю, тут зупинялись перепочити, а назву села пов’язували зі словом «корчма» – Корчовець, Коршовець.



Нині село також не оминають увагою, за різними рейтингами Коршовець входить у ТОП кращих «шашличних» місць та місць для риболовлі. Окрім цього, тут успішно функціонують кілька підприємств, найбільші з яких: СГ ПП «Вікторія» (вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур) та підприємство з виготовлення будівельних блоків «Імідж».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Історична спадщина Коршовця, що знаходиться у Луцькому районі Волинської області, сягає давніх часів. Тут знайшли багатошарове поселення пізнього палеоліту, елементи культури лінійно-стрічкової кераміки та епохи міді-бронзи ІІ тис. до н.е. Вперше село Коршовець згадували в документі від 1526 р., коли Луцький єпископсамоправно обміняв з князем Чорторийським село Дем’янів на Коршовець, а обмін затвердила королівська грамота.Також Коршовець згадується у документах 1561 р. Тоді село належало до церкви, яку побудував єпископ– дід відомої української діячки. Пізніше власниками села документи називають луцького купця і лихваря, луцького протопопа, ксьондзів Луцького домініканського монастиря. На початку ХХ ст. землями в селі володів поміщик, – йдеться на сайті Боратинської сільради.Існує декілька версій стосовно походження назви села Коршовець. Одна із легенд повідомляє, що навколо південно-східної частини Луцька були мішані ліси, густі верболози, кущі. Згодом, люди, у пошуках родючої землі, почали викорчовувати ці зарослі і вивозили землю від кореневищ – корчилищ. Звільнена територія отримала назву корчилища (коршивища) та згодом з’явилася назва Коршивець. За іншою легендою – тут в давнину була корчма, яку тримали євреї. Купці, які їхали ярмаркувати в Торговицю, тут зупинялись перепочити, а назву села пов’язували зі словом «корчма» – Корчовець, Коршовець.Нині село також не оминають увагою, за різними рейтингами Коршовець входить у ТОП кращих «шашличних» місць та місць для риболовлі. Окрім цього, тут успішно функціонують кілька підприємств, найбільші з яких: СГ ПП «Вікторія» (вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур) та підприємство з виготовлення будівельних блоків «Імідж».

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