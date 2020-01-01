На Світязі відведуть державну землю під базу відпочинку





Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА, – передає



«Надати дозвіл громадянину Дячуку Володимиру Петровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державної форми власності (із земель рекреаційного призначення) орієнтовною площею 0,1227 га в оренду для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (бази відпочинку «Автомобіліст»), розташованої за межами населених пунктів на території Світязької сільської ради (урочище Гушово) Шацького району Волинської області.



Документацію із землеустрою розробити з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати на затвердження до обласної державної адміністрації.



Зображення ілюстративне.



Громадянину Дячуку Володимиру Петровичу забезпечити проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 цього розпорядження», – йдеться у документі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській ОДА надали дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення ділянки на території Світязької сільради.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА, – передає «ВолиньOnline» «Надати дозвіл громадянинуна розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державної форми власності (із земель рекреаційного призначення) орієнтовною площею 0,1227 га в оренду для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (бази відпочинку «Автомобіліст»), розташованої за межами населених пунктів на території Світязької сільської ради (урочище Гушово) Шацького району Волинської області.Документацію із землеустрою розробити з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати на затвердження до обласної державної адміністрації.Громадянину Дячуку Володимиру Петровичу забезпечити проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 цього розпорядження», – йдеться у документі.

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