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На відразку дороги Нововолинськ – Благодатне відремонтували 7 кілометрів автошляху

На відразку дороги Нововолинськ – Благодатне відремонтували 7 кілометрів автошляху
На відрізку дороги Т-03-05 від Нововолинська до Благодатного завершили вкладати асфальт. На черзі – підсипання узбіч та розмітка.

За стислі часові рамки ТзОВ «Автомагістраль-Південь» вдалося відремонтувати більше 7 кілометрів дороги. Наступні сім кілометрів, як повідомляв раніше заступник начальника Служби автомобільних доріг області, планують завершити у 2021-му році ,– пекредає видання «Волинь».

Узбіччя підсипати ще не встигли, рівень асфальту над ними досягає подекуди 30 сантиметрів.

Підрядник уже готується до нанесення дорожньої розмітки на відрізку.

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Теги: дорога, ремонт, Нововолинськ, Волинь, Благодатне
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