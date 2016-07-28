Волинським підприємцям, які мітингами відстоювали бізнес у «червоних» зонах, дозволили працювати
Сьогодні, 16:30
Днями в області на територіях із «червоним» рівнем епід небезпеки відбувся ряд протестів підприємців з проханням пом’якшити карантинні обмеження та дозволити їм працювати. У Волинській ОДА прислухалися до прохань людей і дійшли альтернативного рішення.
Про це йдеться на сторінці установи у фейсбуці.
В стінах ОДА відбулася зустріч підприємців з м.Ковель, м.Володимир-Волинський та м. Нововолинськ із першим заступником голови Сергієм Мовенком та заступником голови Ігорем Чуліпою. За результатами зустрічі напрацювали ряд пропозицій щодо карантинних обмежень, які обласна державна адміністрація надіслала для опрацювання Державній комісії з питань ТЕБ та НС.
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Члени Державної комісії підтримали, запропоновані ОДА обмеження, що діятимуть на територіях із «червоним» рівнем. Тобто, роботу суб’єктів господарювання у сферах громадського харчування, торговельного і побутового обслуговування дозволилили, але з дотриманням суворих протиепідемічних вимог. Окрім цього, дозволили роботу закладів освіти.
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Про це йдеться на сторінці установи у фейсбуці.
В стінах ОДА відбулася зустріч підприємців з м.Ковель, м.Володимир-Волинський та м. Нововолинськ із першим заступником голови Сергієм Мовенком та заступником голови Ігорем Чуліпою. За результатами зустрічі напрацювали ряд пропозицій щодо карантинних обмежень, які обласна державна адміністрація надіслала для опрацювання Державній комісії з питань ТЕБ та НС.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Володимирі підприємці та працівники ринку влаштували мітинг. ФОТО
Члени Державної комісії підтримали, запропоновані ОДА обмеження, що діятимуть на територіях із «червоним» рівнем. Тобто, роботу суб’єктів господарювання у сферах громадського харчування, торговельного і побутового обслуговування дозволилили, але з дотриманням суворих протиепідемічних вимог. Окрім цього, дозволили роботу закладів освіти.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Похорон бізнесу»: у Ковелі сходи до міськради встелили живими квітами з чорними стрічками. ФОТО
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