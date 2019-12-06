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Аудиторії та санвузли луцького «політеху» відремонтують за понад мільйон гривень

Аудиторії та санвузли луцького «політеху» відремонтують за понад мільйон гривень
Поточний ремонт аудиторій головного корпусу та санвузлів корпусу В Луцького національного технічного університету запланували завершити до кінця 2020 року.

Відкриті торги для пошуку підрядника з виконання робіт виш уже оголосив. Тендерні пропозиції прийматимуться до 13 листопада, – пишуть «Волинські Новини».

Очікувана вартість поточного ремонту становить 1,298 мільйона гривень.

За ці кошти мають відремонтувати аудиторії № 22а, 27 та 28 головного корпусу ЛНТУ на вулиці Львівській, 75. А також санвузли корпусу В навчального закладу, що на вулиці Львівській, 75в.

Поточний ремонт аудиторій включатиме заміну дверей і вікон, ґрунтування та фарбування стель і стін, улаштування плінтусів, заміну освітлювальних щитків, розеток, вимикачів, монтаж нових світлодіодних світильників, прокладання повітроводів, улаштування натяжних стель, шпаклювання стін, облицювання поверхні стін керамічними плитками, шпаклювання і поліпшене фарбування підвіконників тощо.

Натомість ремонт санвузлів включатиме наступні роботи: заміна дверей і вікон, улаштування підвісних стель, улаштування нового покриття підлоги з керамічних плиток, прокладання кабелів електропроводки, монтаж світильників, вимикачів і розеток, встановлення сушарок для рук, штукатурення поверхонь стін, облицювання їх керамічними плитками, заміна раковин, унітазів, перегрупування секцій радіаторів, прокладання трубопроводів, встановлення індивідуальних водних нагрівачів, очищення приміщень від сміття.

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Теги: Луцьк, ЛНТУ, політех, ремонт, тендер
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