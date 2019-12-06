Аудиторії та санвузли луцького «політеху» відремонтують за понад мільйон гривень





Відкриті торги для пошуку підрядника з виконання робіт виш уже оголосив. Тендерні пропозиції прийматимуться до 13 листопада, – пишуть «



Очікувана вартість поточного ремонту становить 1,298 мільйона гривень.



За ці кошти мають відремонтувати аудиторії № 22а, 27 та 28 головного корпусу ЛНТУ на вулиці Львівській, 75. А також санвузли корпусу В навчального закладу, що на вулиці Львівській, 75в.



Поточний ремонт аудиторій включатиме заміну дверей і вікон, ґрунтування та фарбування стель і стін, улаштування плінтусів, заміну освітлювальних щитків, розеток, вимикачів, монтаж нових світлодіодних світильників, прокладання повітроводів, улаштування натяжних стель, шпаклювання стін, облицювання поверхні стін керамічними плитками, шпаклювання і поліпшене фарбування підвіконників тощо.



Натомість ремонт санвузлів включатиме наступні роботи: заміна дверей і вікон, улаштування підвісних стель, улаштування нового покриття підлоги з керамічних плиток, прокладання кабелів електропроводки, монтаж світильників, вимикачів і розеток, встановлення сушарок для рук, штукатурення поверхонь стін, облицювання їх керамічними плитками, заміна раковин, унітазів, перегрупування секцій радіаторів, прокладання трубопроводів, встановлення індивідуальних водних нагрівачів, очищення приміщень від сміття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поточний ремонт аудиторій головного корпусу та санвузлів корпусу В Луцького національного технічного університету запланували завершити до кінця 2020 року.Відкриті торги для пошуку підрядника з виконання робіт виш уже оголосив. Тендерні пропозиції прийматимуться до 13 листопада, – пишуть « Волинські Новини ».Очікувана вартість поточного ремонту становить 1,298 мільйона гривень.За ці кошти мають відремонтувати аудиторії № 22а, 27 та 28 головного корпусу ЛНТУ на вулиці Львівській, 75. А також санвузли корпусу В навчального закладу, що на вулиці Львівській, 75в.Поточний ремонт аудиторій включатиме заміну дверей і вікон, ґрунтування та фарбування стель і стін, улаштування плінтусів, заміну освітлювальних щитків, розеток, вимикачів, монтаж нових світлодіодних світильників, прокладання повітроводів, улаштування натяжних стель, шпаклювання стін, облицювання поверхні стін керамічними плитками, шпаклювання і поліпшене фарбування підвіконників тощо.Натомість ремонт санвузлів включатиме наступні роботи: заміна дверей і вікон, улаштування підвісних стель, улаштування нового покриття підлоги з керамічних плиток, прокладання кабелів електропроводки, монтаж світильників, вимикачів і розеток, встановлення сушарок для рук, штукатурення поверхонь стін, облицювання їх керамічними плитками, заміна раковин, унітазів, перегрупування секцій радіаторів, прокладання трубопроводів, встановлення індивідуальних водних нагрівачів, очищення приміщень від сміття.

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