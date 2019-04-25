Слава «точки» сурогату: у Луцьку викрили продавчиню алкоголю, яка приторговувала у приміщенні сторожа

Під час рейду інспектор відділу протидії стихійній торгівлі департаменту виявив продаж сурогату мешканкою міста Луцька, яка приторговує рідиною сумнівного походження прямо на робочому місці (сторожове приміщення проспект Президента Грушевського, 4).Про це повідомили на сторінці департаменту мунварти у фейсбуці.Зазначають, що це не перший випадок на цій «точці».«Адміністрації, де працюють такі працівники потрібно задуматись і зробити відповідні висновки, чи варто мати славу «точки» продажу сурогату», – йдеться у повідомленні правоохоронців.На громадянку склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень. Матеріали адміністративної справи направлять до суду, який визначить розмір штрафу.