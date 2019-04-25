вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Слава «точки» сурогату: у Луцьку викрили продавчиню алкоголю, яка приторговувала у приміщенні сторожа

Слава «точки» сурогату: у Луцьку викрили продавчиню алкоголю, яка приторговувала у приміщенні сторожа
Під час рейду інспектор відділу протидії стихійній торгівлі департаменту виявив продаж сурогату мешканкою міста Луцька, яка приторговує рідиною сумнівного походження прямо на робочому місці (сторожове приміщення проспект Президента Грушевського, 4).

Про це повідомили на сторінці департаменту мунварти у фейсбуці.

Зазначають, що це не перший випадок на цій «точці».

«Адміністрації, де працюють такі працівники потрібно задуматись і зробити відповідні висновки, чи варто мати славу «точки» продажу сурогату», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

На громадянку склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень. Матеріали адміністративної справи направлять до суду, який визначить розмір штрафу.

Слава «точки» сурогату: у Луцьку викрили продавчиню алкоголю, яка приторговувала у приміщенні сторожа


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, алкоголь, сурогат, муніципали, порушення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Слава «точки» сурогату: у Луцьку викрили продавчиню алкоголю, яка приторговувала у приміщенні сторожа
Сьогодні, 17:13
Аудиторії та санвузли луцького «політеху» відремонтують за понад мільйон гривень
Сьогодні, 16:58
Волинським підприємцям, які мітингами відстоювали бізнес у «червоних» зонах, дозволили працювати
Сьогодні, 16:30
На відрізку дороги Нововолинськ – Благодатне відремонтували 7 кілометрів автошляху
Сьогодні, 15:50
Словаччина тимчасово закриває пункти пропуску на кордоні з Україною
Сьогодні, 15:22
Схожі новини
У Луцьку вкотре піймали горе-продавчиню за реалізацію сурогату з-під прилавку У Луцьку вкотре піймали горе-продавчиню за реалізацію сурогату з-під прилавку
16 березень, 21:00
У Луцьку виявили три «точки», де незаконно торгували алкоголем У Луцьку виявили три «точки», де незаконно торгували алкоголем
26 січень, 13:10
У Луцьку викрили алкогольну «точку на дому» і нічні наливайки У Луцьку викрили алкогольну «точку на дому» і нічні наливайки
25 квітень, 2019, 11:18
У Луцьку викрили підпільну точку продажу сурогату. ФОТО У Луцьку викрили підпільну точку продажу сурогату. ФОТО
11 серпень, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Слава «точки» сурогату: у Луцьку викрили продавчиню алкоголю, яка приторговувала у приміщенні сторожа
Сьогодні, 17:13
 0
Аудиторії та санвузли луцького «політеху» відремонтують за понад мільйон гривень
Сьогодні, 16:58
 0
Волинським підприємцям, які мітингами відстоювали бізнес у «червоних» зонах, дозволили працювати
Сьогодні, 16:30
 0
На відрізку дороги Нововолинськ – Благодатне відремонтували 7 кілометрів автошляху
Сьогодні, 15:50
 0
Словаччина тимчасово закриває пункти пропуску на кордоні з Україною
Сьогодні, 15:22
 0
Медіа
відео
1/8