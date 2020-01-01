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На Чернігівщині госпіталь можуть розгорнути у законсервованій колонії

На Чернігівщині госпіталь можуть розгорнути у законсервованій колонії
Госпіталі для лікування хворих на Чернігівщині розгортатимуть на базі спортивних об’єктів та законсервованої колонії.

Але це можливо у разі розвитку найгіршого сценарію щодо захворюваності на коронавірус, заявив начальник управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА Петро Гармаш. Про це повідомляє Укрінформ.

"Поки що розглядаємо три об’єкти: два спортивних – це стадіони в Ніжині й Чернігові, які мають великі спортзали з можливістю розміщення 150-200 ліжок, та законсервовану колонію у Прилуках", – сказав посадовець.

Ці об’єкти поки що в резервному списку.

7 листопада у Чернігівській області зафіксували 160 нових випадків коронавірусу, загалом 9 947.

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Теги: колонія, госпіталь, коронавірус, Чернігівщина
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