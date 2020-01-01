На Чернігівщині госпіталь можуть розгорнути у законсервованій колонії





Але це можливо у разі розвитку найгіршого сценарію щодо захворюваності на коронавірус, заявив начальник управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА Петро Гармаш. Про це повідомляє



"Поки що розглядаємо три об’єкти: два спортивних – це стадіони в Ніжині й Чернігові, які мають великі спортзали з можливістю розміщення 150-200 ліжок, та законсервовану колонію у Прилуках", – сказав посадовець.



Ці об’єкти поки що в резервному списку.



7 листопада у Чернігівській області зафіксували 160 нових випадків коронавірусу, загалом 9 947.

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