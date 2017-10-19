У Шотландії заборонили фізичне покарання дітей





Попереднє законодавство дозволяло батькам застосовувати "обґрунтовану" силу під час виховання дітей, пише



Ухвалення нових правил, які дозволять убезпечити дітей від фізичного насильства так само, як і дорослих, підтримали місцевий уряд і парламент.



Закон передбачає, що батьків тепер можна буде покарати за будь-яке, навіть найменше, застосування фізичної сили.



Першою країною, яка прийняла аналогічний закон, стала Швеція - це сталося ще у 1979 році. Шотландія стала 58-ю країною у світі з такими правилами.



Опитування громадської думки демонструють, що чимало шотландців побоюються, що покарання, згідно із новим законом, можуть отримати "цілком хороші" батьки.



Дослідження 2015 року показало, що від 70% до 80% британських батьків іноді використовують фізичну силу щодо своїх дітей.



Найчастіше це трапляється, коли йдеться про дітей віком від трьох до семи років.



Чимало батьків визнають, що фізичні покарання дітей - це "погана річ", але, кажуть вони, "іноді це - єдине, що працює".



У дослідженні також йдеться, що упродовж останніх років батьки застосовують фізичне покарання дітей все рідше, а найбільш стрімко цей показник знижується саме у тих країнах, де вже схвалені закони про заборону на використання фізичної сили щодо дітей.



Опоненти закону кажуть, що він може завдати більше шкоди, аніж користі, адже він жодним чином не покращить ситуацію для дітей, які стають жертвами "справжнього" насильства в сім'ї, а для "хороших" родин, навпаки, створить проблеми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шотландія стала першою країною у складі Великої Британії, яка визнала фізичне покарання дітей батьками кримінальним злочином.Попереднє законодавство дозволяло батькам застосовувати "обґрунтовану" силу під час виховання дітей, пише ВВС Ухвалення нових правил, які дозволять убезпечити дітей від фізичного насильства так само, як і дорослих, підтримали місцевий уряд і парламент.Закон передбачає, що батьків тепер можна буде покарати за будь-яке, навіть найменше, застосування фізичної сили.Першою країною, яка прийняла аналогічний закон, стала Швеція - це сталося ще у 1979 році. Шотландія стала 58-ю країною у світі з такими правилами.Опитування громадської думки демонструють, що чимало шотландців побоюються, що покарання, згідно із новим законом, можуть отримати "цілком хороші" батьки.Дослідження 2015 року показало, що від 70% до 80% британських батьків іноді використовують фізичну силу щодо своїх дітей.Найчастіше це трапляється, коли йдеться про дітей віком від трьох до семи років.Чимало батьків визнають, що фізичні покарання дітей - це "погана річ", але, кажуть вони, "іноді це - єдине, що працює".У дослідженні також йдеться, що упродовж останніх років батьки застосовують фізичне покарання дітей все рідше, а найбільш стрімко цей показник знижується саме у тих країнах, де вже схвалені закони про заборону на використання фізичної сили щодо дітей.Опоненти закону кажуть, що він може завдати більше шкоди, аніж користі, адже він жодним чином не покращить ситуацію для дітей, які стають жертвами "справжнього" насильства в сім'ї, а для "хороших" родин, навпаки, створить проблеми.

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