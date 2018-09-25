У луцькій школі встановили сучасну систему доочистки та мінералізації питної води
Сьогодні, 21:43
Першу систему доочистки і мінералізації питної води великої продуктивності (більше 600 літрів на добу) встановили у школі №22 міста Луцька.
Проєкт, ініційований підприємством «Луцькводокал» і директором Віктором Гуменюком, забезпечуватиме учнів не тільки чистою, але і корисною питною водою. Інформують на сторінці підприємства у facebook.
Також чиста вода подаватиметься в харчоблок, на її основі будуть готувати страви для дітей.
"У планах – встановлення таких же систем у інших школах і дитсадках. А підтримати цю корисну ініціативу може кожен, проголосувавши за посиланням", - інформують у "Луцькводоканалі".
Пілотний проєкт реалізували у школі №22, де встановили спеціальне сертифіковане обладнання для додаткової очистки, а також два «фонтанчики», з яких діти можуть пити чисту і корисну воду в будь-який час.
На фото – вигляд встановленої системи, яка, окрім основної функції, вдало доповнює інтер’єр. Стіну поруч із системою також оформили відповідно, із допомогою графіті, створивши сучасний і комфортний простір.
Обладнання очищує питну воду від домішок, що можуть накопичуватися у застарілих водопроводах, із допомогою спеціального картриджу.
Очистка передбачає видалення хлору, органічних та хлорорганічних сполук за допомогою високоякісного активованого вугілля, очищення на 99% від усіх шкідливих домішок на мембрані зворотного осмосу, знезараження ультрафіолетом, а також насичення очищеної води кальцієм та іншими корисними мінералами.
Оскільки ініціатива відіграє соціально важливу місію, до неї виник інтерес у суспільстві, а проєкт по встановленню систем доочистки води подано на конкурс громадських ініціатив «Бюджет участі».
Підтримати корисний і дуже важливий для здоров’я дітей проєкт сьогодні може кожен, адже ініціатива встановлення систем доочистки води у школах №17 і №23 бере участь у конкурсі за посиланням.
Щоб проголосувати – перейдіть за вказаним посиланням, натисніть кнопку ПІДТРИМАТИ і пройдіть кількахвилинну ідентифікацію особи через систему Приват24.
"Якщо цей проєкт стане одним із переможців, на реалізацію ініціативи вдасться залучити близько 250 тисяч гривень, а отже більша кількість навчальних закладів отримають такі системи доочистки та мінералізації води!", - зазначають у дописі.
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Проєкт, ініційований підприємством «Луцькводокал» і директором Віктором Гуменюком, забезпечуватиме учнів не тільки чистою, але і корисною питною водою. Інформують на сторінці підприємства у facebook.
Також чиста вода подаватиметься в харчоблок, на її основі будуть готувати страви для дітей.
"У планах – встановлення таких же систем у інших школах і дитсадках. А підтримати цю корисну ініціативу може кожен, проголосувавши за посиланням", - інформують у "Луцькводоканалі".
Пілотний проєкт реалізували у школі №22, де встановили спеціальне сертифіковане обладнання для додаткової очистки, а також два «фонтанчики», з яких діти можуть пити чисту і корисну воду в будь-який час.
На фото – вигляд встановленої системи, яка, окрім основної функції, вдало доповнює інтер’єр. Стіну поруч із системою також оформили відповідно, із допомогою графіті, створивши сучасний і комфортний простір.
Обладнання очищує питну воду від домішок, що можуть накопичуватися у застарілих водопроводах, із допомогою спеціального картриджу.
Очистка передбачає видалення хлору, органічних та хлорорганічних сполук за допомогою високоякісного активованого вугілля, очищення на 99% від усіх шкідливих домішок на мембрані зворотного осмосу, знезараження ультрафіолетом, а також насичення очищеної води кальцієм та іншими корисними мінералами.
Оскільки ініціатива відіграє соціально важливу місію, до неї виник інтерес у суспільстві, а проєкт по встановленню систем доочистки води подано на конкурс громадських ініціатив «Бюджет участі».
Підтримати корисний і дуже важливий для здоров’я дітей проєкт сьогодні може кожен, адже ініціатива встановлення систем доочистки води у школах №17 і №23 бере участь у конкурсі за посиланням.
Щоб проголосувати – перейдіть за вказаним посиланням, натисніть кнопку ПІДТРИМАТИ і пройдіть кількахвилинну ідентифікацію особи через систему Приват24.
"Якщо цей проєкт стане одним із переможців, на реалізацію ініціативи вдасться залучити близько 250 тисяч гривень, а отже більша кількість навчальних закладів отримають такі системи доочистки та мінералізації води!", - зазначають у дописі.
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