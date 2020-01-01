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На Волині у чотирьох лікарнях зайняті усі ліжка із киснем

На Волині у чотирьох лікарнях зайняті усі ліжка із киснем
У чотирьох лікарнях, до яких госпіталізують недужих на коронавірусну інфекцію, не лишилося вільних ліжкомісць із підведеним киснем. Про це Суспільному розповів заступник голови ОДА Ігор Чуліпа.

Загалом в області є 18 опорних медзакладів, де лікують COVID-19.

"Усі кисневі ліжкомісця, станом на 6 листопада, зайняті у Волинській обласній клінічній лікарні, а також у Горохівській, Ковельській та Луцькій центральних районних лікарнях. З-поміж усіх госпіталізованих волинян - 271 є кисневозалежним", - розповів Ігор Чуліпа. Загалом у лікарнях області з діагнозом "коронавірус" ушпиталили 791 волинянина.

Нагадаємо, наприкінці жовтня уряд зобов'язав очільників обласних державних адміністрацій забезпечити лікарняні ліжка киснем на 80%. Зі слів заступника голови Волинської ОДА, з 1404 ліжкомісць киснем нині забезпечені 427. Це лише 36% від необхідних 80-ти.

В ОДА кажуть, що нині працюють над збільшенням кількості ліжок із киснем.

У Маневицькій ЦРЛ напередодні збільшили кількість ліжкомісць. До цього їх було 58, а госпіталізованих - 64, з них 46 із лабораторно підтвердженим COVID-19. Директор медзакладу підписав розпорядження про розгортання додаткових 15 ліжок.

"Кисневої станції у ЦРЛ поки немає. Обходяться концентраторами. Кількість пацієнтів, які потребують кисню постійно змінюється", - розповів медичний директор ЦРЛ Олег Бегаль. З його слів, кисневозалежних у лікарні нині 20 осіб.

"Ми готуємо поки документи, проєктно-кошторисну документацію на встановлення кисневої станції, потому буде тендер, але самі розумієте, за один десь це все не робиться", - розповів лікар.

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Теги: коронавірус, ліжко, лікарня, статистика
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