вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Кращий сценарій – локдаун на 21 день: Степанов про шляхи боротьби з Covid-19

Кращий сценарій – локдаун на 21 день: Степанов про шляхи боротьби з Covid-19
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів про нові заходи, які будуть впроваджувати найближчим часом в Україні. Політик зазначив, що нової хвилі епідемії не вдасться оминути.

Степанов сказав, що найкращий сценарій – це запровадити повний локдаун в Україні на 21 день. Проте уряд не може піти на такі ризиковані кроки, тому що люди масово втратять роботу. Про це пишуть Факти.

Він зазначив, що обмеження посилюватимуть точково. Вони стосуватимуться майже всіх сфер життя. Однак обмежувати роботу громадського транспорту поки не будуть.

"Ми будемо йти шляхом посилення карантинних обмежень. Зараз розробляємо механізм жорсткого карантину вихідного дня, коли буде максимально обмежена робота закладів харчування та інших закладів", — сказав Степанов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: локдаун, карантин, коронавірус, Степанов
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кращий сценарій – локдаун на 21 день: Степанов про шляхи боротьби з Covid-19
Сьогодні, 00:45
8 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Задля доступності для людей з інвалідністю у волинській громаді модернізують ЦНАП
07 листопад, 23:37
На Чернігівщині госпіталь можуть розгорнути у законсервованій колонії
07 листопад, 22:49
На Волині у чотирьох лікарнях зайняті усі ліжка із киснем
07 листопад, 22:24
Схожі новини
Уряд поки не планує вводити локдаун, але жорсткіші обмеження не виключені, – Шмигаль Уряд поки не планує вводити локдаун, але жорсткіші обмеження не виключені, – Шмигаль
04 листопад, 14:50
В Україні можуть запровадити карантин вихідного дня, – Степанов В Україні можуть запровадити карантин вихідного дня, – Степанов
04 листопад, 09:55
Другого локдауну в Україні не буде, – Степанов Другого локдауну в Україні не буде, – Степанов
13 жовтень, 01:40
Міністр охорони здоров'я розповів, які заклади відкриють в Україні вже після 11 травня Міністр охорони здоров'я розповів, які заклади відкриють в Україні вже після 11 травня
01 травень, 16:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кращий сценарій – локдаун на 21 день: Степанов про шляхи боротьби з Covid-19
Сьогодні, 00:45
 0
8 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Задля доступності для людей з інвалідністю у волинській громаді модернізують ЦНАП
07 листопад, 23:37
 0
На Чернігівщині госпіталь можуть розгорнути у законсервованій колонії
07 листопад, 22:49
 0
На Волині у чотирьох лікарнях зайняті усі ліжка із киснем
07 листопад, 22:24
 0
Медіа
відео
1/8