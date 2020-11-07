Кращий сценарій – локдаун на 21 день: Степанов про шляхи боротьби з Covid-19
Сьогодні, 00:45
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів про нові заходи, які будуть впроваджувати найближчим часом в Україні. Політик зазначив, що нової хвилі епідемії не вдасться оминути.
Степанов сказав, що найкращий сценарій – це запровадити повний локдаун в Україні на 21 день. Проте уряд не може піти на такі ризиковані кроки, тому що люди масово втратять роботу. Про це пишуть Факти.
Він зазначив, що обмеження посилюватимуть точково. Вони стосуватимуться майже всіх сфер життя. Однак обмежувати роботу громадського транспорту поки не будуть.
"Ми будемо йти шляхом посилення карантинних обмежень. Зараз розробляємо механізм жорсткого карантину вихідного дня, коли буде максимально обмежена робота закладів харчування та інших закладів", — сказав Степанов.
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Степанов сказав, що найкращий сценарій – це запровадити повний локдаун в Україні на 21 день. Проте уряд не може піти на такі ризиковані кроки, тому що люди масово втратять роботу. Про це пишуть Факти.
Він зазначив, що обмеження посилюватимуть точково. Вони стосуватимуться майже всіх сфер життя. Однак обмежувати роботу громадського транспорту поки не будуть.
"Ми будемо йти шляхом посилення карантинних обмежень. Зараз розробляємо механізм жорсткого карантину вихідного дня, коли буде максимально обмежена робота закладів харчування та інших закладів", — сказав Степанов.
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