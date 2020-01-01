Волинянам радять не відвідувати візовий центр у Луцьку
Сьогодні, 07:13
Волинянам радять утриматись від відвідування польських візових центрів через загрозу поширення коронавірусу.
Про це інформують на сайті візового центру Польщі.
"Шановні клієнти, інформуємо вас, що у зв’язку з загостренням пандемії COVID-19 візовий центр рекомендує не відвідувати центри особисто, а надсилати документи у форматі поштового відправлення.
Стосується таких консульських округів: Київ, Одеса, Харків, Львів, Луцьк", - йдеться в повідомленні.
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Про це інформують на сайті візового центру Польщі.
"Шановні клієнти, інформуємо вас, що у зв’язку з загостренням пандемії COVID-19 візовий центр рекомендує не відвідувати центри особисто, а надсилати документи у форматі поштового відправлення.
Стосується таких консульських округів: Київ, Одеса, Харків, Львів, Луцьк", - йдеться в повідомленні.
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