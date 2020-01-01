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Волинянам радять не відвідувати візовий центр у Луцьку

Волинянам радять не відвідувати візовий центр у Луцьку
Волинянам радять утриматись від відвідування польських візових центрів через загрозу поширення коронавірусу.

Про це інформують на сайті візового центру Польщі.

"Шановні клієнти, інформуємо вас, що у зв’язку з загостренням пандемії COVID-19 візовий центр рекомендує не відвідувати центри особисто, а надсилати документи у форматі поштового відправлення.

Стосується таких консульських округів: Київ, Одеса, Харків, Львів, Луцьк", - йдеться в повідомленні.

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Теги: візовий центр, документи, коронавірус
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