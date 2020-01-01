Волинянам радять не відвідувати візовий центр у Луцьку





Про це інформують



"Шановні клієнти, інформуємо вас, що у зв’язку з загостренням пандемії COVID-19 візовий центр рекомендує не відвідувати центри особисто, а надсилати документи у форматі поштового відправлення.



Стосується таких консульських округів: Київ, Одеса, Харків, Львів, Луцьк", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянам радять утриматись від відвідування польських візових центрів через загрозу поширення коронавірусу.Про це інформують на сайті візового центру Польщі."Шановні клієнти, інформуємо вас, що у зв’язку з загостренням пандемії COVID-19 візовий центр рекомендує не відвідувати центри особисто, а надсилати документи у форматі поштового відправлення.Стосується таких консульських округів: Київ, Одеса, Харків, Львів, Луцьк", - йдеться в повідомленні.

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