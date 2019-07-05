Волиняни з інвалідністю здобули перше місце на польському фестивалі





Про це інформують на сайті



2 листопада оголосили результати дистанційного XIV Міжнародного польського конкурсу «Digi-Talenty Lato 2020», у якому взяла участь громадська організація «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії». Група ковельчан показала гарні результати і стала лауреатами І ступеня в номінації «Театральне мистецтво» та отримали сертифікат – грант на 300 євро для участі в очному фестивалі.



Також прес-секретарка організації Ольга Яренчук стала лауреатом ІІІ ступеня в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» та отримала сертифікат на 10 євро для участі в очному фестивалі.



Учасники самодіяльного театру "Добродія", який функціонує на базі організації, відтворили на сцені традиції Святвечора на Поліссі, де за звичаєм у кожній оселі готують 12 пісних страв.



На стіл кладуть сіно, накривають його полотняною скатертиною. У центрі столу - макітра із кутею. Поруч - колядник. Усі страви, що презентують на святковому столі — справжні, їх готують самостійно за домашніми рецептами.



В головних ролях люди з інвалідністю та їх сім’ї — мешканці Ковельського району та нашого міста: господар — Борис Паталій, господиня — Галина Гелетуха, сини — Олег Гелетуха та Вадим Сахарук, дочки — Богдана Паталій та Софія Шевчук, дідусь — Володимир Лисюк та бабуся — Олена Лисюк. Ведучою заходу була Ольга Яренчук, а режисером – постановником вистави став Володимир Кравчук, голова ГО «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії» – лауреат міжнародного конкурсу.Про це інформують на сайті Ковельської міської ради 2 листопада оголосили результати дистанційного XIV Міжнародного польського конкурсу «Digi-Talenty Lato 2020», у якому взяла участь громадська організація «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії». Група ковельчан показала гарні результати і стала лауреатами І ступеня в номінації «Театральне мистецтво» та отримали сертифікат – грант на 300 євро для участі в очному фестивалі.Також прес-секретарка організаціїстала лауреатом ІІІ ступеня в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» та отримала сертифікат на 10 євро для участі в очному фестивалі.Учасники самодіяльного театру "Добродія", який функціонує на базі організації, відтворили на сцені традиції Святвечора на Поліссі, де за звичаєм у кожній оселі готують 12 пісних страв.На стіл кладуть сіно, накривають його полотняною скатертиною. У центрі столу - макітра із кутею. Поруч - колядник. Усі страви, що презентують на святковому столі — справжні, їх готують самостійно за домашніми рецептами.В головних ролях люди з інвалідністю та їх сім’ї — мешканці Ковельського району та нашого міста: господар —, господиня —, сини —та, дочки —та, дідусь —та бабуся —. Ведучою заходу була Ольга Яренчук, а режисером – постановником вистави став, голова ГО «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії».

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