вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни з інвалідністю здобули перше місце на польському фестивалі

Волиняни з інвалідністю здобули перше місце на польському фестивалі
Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії» – лауреат міжнародного конкурсу.

Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.

2 листопада оголосили результати дистанційного XIV Міжнародного польського конкурсу «Digi-Talenty Lato 2020», у якому взяла участь громадська організація «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії». Група ковельчан показала гарні результати і стала лауреатами І ступеня в номінації «Театральне мистецтво» та отримали сертифікат – грант на 300 євро для участі в очному фестивалі.

Також прес-секретарка організації Ольга Яренчук стала лауреатом ІІІ ступеня в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» та отримала сертифікат на 10 євро для участі в очному фестивалі.

Учасники самодіяльного театру "Добродія", який функціонує на базі організації, відтворили на сцені традиції Святвечора на Поліссі, де за звичаєм у кожній оселі готують 12 пісних страв.

На стіл кладуть сіно, накривають його полотняною скатертиною. У центрі столу - макітра із кутею. Поруч - колядник. Усі страви, що презентують на святковому столі — справжні, їх готують самостійно за домашніми рецептами.

В головних ролях люди з інвалідністю та їх сім’ї — мешканці Ковельського району та нашого міста: господар — Борис Паталій, господиня — Галина Гелетуха, сини — Олег Гелетуха та Вадим Сахарук, дочки — Богдана Паталій та Софія Шевчук, дідусь — Володимир Лисюк та бабуся — Олена Лисюк. Ведучою заходу була Ольга Яренчук, а режисером – постановником вистави став Володимир Кравчук, голова ГО «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фестиваль, лауреат, театральна група, Добродія в дії, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни з інвалідністю здобули перше місце на польському фестивалі
Сьогодні, 05:04
У Кривому Розі чоловік вбив ножем двох перехожих і поранив ще вісьмох. ФОТО
Сьогодні, 04:07
У Шотландії заборонили фізичне покарання дітей
Сьогодні, 03:38
У Луцьку неповнолітня обікрала п'яного чоловіка
Сьогодні, 02:47
За пенсією доведеться їздити за 12 кілометрів: у селі на Волині закривають відділення банку
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
Як на Волині цьогоріч відзначатимуть міжнародний мистецький фестиваль «Лісова пісня» Як на Волині цьогоріч відзначатимуть міжнародний мистецький фестиваль «Лісова пісня»
28 серпень, 19:30
У волинській виховній колонії відбувся фестиваль самодіяльності засуджених. ФОТО У волинській виховній колонії відбувся фестиваль самодіяльності засуджених. ФОТО
05 липень, 2019, 21:52
Бути будівельником – круто: у Ковелі «Інвестор» в дії знайомив дітей з професією. ФОТО* Бути будівельником – круто: у Ковелі «Інвестор» в дії знайомив дітей з професією. ФОТО*
03 червень, 2019, 13:58
У Ковелі відбувся міжнародний танцювальний фестиваль. ФОТО У Ковелі відбувся міжнародний танцювальний фестиваль. ФОТО
03 червень, 2019, 03:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни з інвалідністю здобули перше місце на польському фестивалі
Сьогодні, 05:04
 0
У Кривому Розі чоловік вбив ножем двох перехожих і поранив ще вісьмох. ФОТО
Сьогодні, 04:07
 0
У Шотландії заборонили фізичне покарання дітей
Сьогодні, 03:38
 0
У Луцьку неповнолітня обікрала п'яного чоловіка
Сьогодні, 02:47
 0
За пенсією доведеться їздити за 12 кілометрів: у селі на Волині закривають відділення банку
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8