Волиняни з інвалідністю здобули перше місце на польському фестивалі
Сьогодні, 05:04
Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії» – лауреат міжнародного конкурсу.
Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.
2 листопада оголосили результати дистанційного XIV Міжнародного польського конкурсу «Digi-Talenty Lato 2020», у якому взяла участь громадська організація «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії». Група ковельчан показала гарні результати і стала лауреатами І ступеня в номінації «Театральне мистецтво» та отримали сертифікат – грант на 300 євро для участі в очному фестивалі.
Також прес-секретарка організації Ольга Яренчук стала лауреатом ІІІ ступеня в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» та отримала сертифікат на 10 євро для участі в очному фестивалі.
Учасники самодіяльного театру "Добродія", який функціонує на базі організації, відтворили на сцені традиції Святвечора на Поліссі, де за звичаєм у кожній оселі готують 12 пісних страв.
На стіл кладуть сіно, накривають його полотняною скатертиною. У центрі столу - макітра із кутею. Поруч - колядник. Усі страви, що презентують на святковому столі — справжні, їх готують самостійно за домашніми рецептами.
В головних ролях люди з інвалідністю та їх сім’ї — мешканці Ковельського району та нашого міста: господар — Борис Паталій, господиня — Галина Гелетуха, сини — Олег Гелетуха та Вадим Сахарук, дочки — Богдана Паталій та Софія Шевчук, дідусь — Володимир Лисюк та бабуся — Олена Лисюк. Ведучою заходу була Ольга Яренчук, а режисером – постановником вистави став Володимир Кравчук, голова ГО «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії».
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Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.
2 листопада оголосили результати дистанційного XIV Міжнародного польського конкурсу «Digi-Talenty Lato 2020», у якому взяла участь громадська організація «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії». Група ковельчан показала гарні результати і стала лауреатами І ступеня в номінації «Театральне мистецтво» та отримали сертифікат – грант на 300 євро для участі в очному фестивалі.
Також прес-секретарка організації Ольга Яренчук стала лауреатом ІІІ ступеня в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» та отримала сертифікат на 10 євро для участі в очному фестивалі.
Учасники самодіяльного театру "Добродія", який функціонує на базі організації, відтворили на сцені традиції Святвечора на Поліссі, де за звичаєм у кожній оселі готують 12 пісних страв.
На стіл кладуть сіно, накривають його полотняною скатертиною. У центрі столу - макітра із кутею. Поруч - колядник. Усі страви, що презентують на святковому столі — справжні, їх готують самостійно за домашніми рецептами.
В головних ролях люди з інвалідністю та їх сім’ї — мешканці Ковельського району та нашого міста: господар — Борис Паталій, господиня — Галина Гелетуха, сини — Олег Гелетуха та Вадим Сахарук, дочки — Богдана Паталій та Софія Шевчук, дідусь — Володимир Лисюк та бабуся — Олена Лисюк. Ведучою заходу була Ольга Яренчук, а режисером – постановником вистави став Володимир Кравчук, голова ГО «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії».
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