Задля доступності для людей з інвалідністю у волинській громаді модернізують ЦНАП





Про це інформують на сторінці



Однією з умов участі у програмі було проведення ремонту у приміщенні, щоб відповідати вимогам відкритого простору, безбар’єрності й доступності для людей з інвалідністю, бути зручним і комфортним для відвідувачів прилеглої території. Мали також облаштувати пандус згідно з вимогами ДБН.





Над проєктом активно працюють. Зокрема цього тижня отримали меблі для облаштування приміщень ЦНАПу та віддаленого робочого місця у селі Садів. Отримали зокрема шафи, тумби, столи, стільці тощо. Трохи згодом отримають комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення.



«Працюємо задля комфорту людей», – наголошують в громаді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2019 році Торчинська селищна рада подала заявку про участь у Програмі «U-LEAD з Європою» щодо модернізації Центру надання адміністративних послуг. У 2020 році співпраця триває.Про це інформують на сторінці Торчинської громади Однією з умов участі у програмі було проведення ремонту у приміщенні, щоб відповідати вимогам відкритого простору, безбар’єрності й доступності для людей з інвалідністю, бути зручним і комфортним для відвідувачів прилеглої території. Мали також облаштувати пандус згідно з вимогами ДБН.Над проєктом активно працюють. Зокрема цього тижня отримали меблі для облаштування приміщень ЦНАПу та віддаленого робочого місця у селі Садів. Отримали зокрема шафи, тумби, столи, стільці тощо. Трохи згодом отримають комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення.«Працюємо задля комфорту людей», – наголошують в громаді.

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