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Задля доступності для людей з інвалідністю у волинській громаді модернізують ЦНАП

Задля доступності для людей з інвалідністю у волинській громаді модернізують ЦНАП
У 2019 році Торчинська селищна рада подала заявку про участь у Програмі «U-LEAD з Європою» щодо модернізації Центру надання адміністративних послуг. У 2020 році співпраця триває.

Про це інформують на сторінці Торчинської громади.

Однією з умов участі у програмі було проведення ремонту у приміщенні, щоб відповідати вимогам відкритого простору, безбар’єрності й доступності для людей з інвалідністю, бути зручним і комфортним для відвідувачів прилеглої території. Мали також облаштувати пандус згідно з вимогами ДБН.

Задля доступності для людей з інвалідністю у волинській громаді модернізують ЦНАП
Задля доступності для людей з інвалідністю у волинській громаді модернізують ЦНАП

Над проєктом активно працюють. Зокрема цього тижня отримали меблі для облаштування приміщень ЦНАПу та віддаленого робочого місця у селі Садів. Отримали зокрема шафи, тумби, столи, стільці тощо. Трохи згодом отримають комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення.

«Працюємо задля комфорту людей», – наголошують в громаді.

Задля доступності для людей з інвалідністю у волинській громаді модернізують ЦНАП
Задля доступності для людей з інвалідністю у волинській громаді модернізують ЦНАП
Задля доступності для людей з інвалідністю у волинській громаді модернізують ЦНАП
Задля доступності для людей з інвалідністю у волинській громаді модернізують ЦНАП
Задля доступності для людей з інвалідністю у волинській громаді модернізують ЦНАП

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Теги: Торчинська громада, ЦНАП, ремонт
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