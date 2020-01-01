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На Київщині невідомі викрали підприємця та вимагали у нього 2 мільйони доларів. ФОТО

На Київщині невідомі викрали підприємця та вимагали у нього 2 мільйони доларів. ФОТО
Бандити викрали чоловіка зранку, біля його будинку у селі Софіївська Борщагівка неподалік Києва, заштовхали в автомобіль і повезли у невідомому напрямку. Нападників затримали, серед них: четверо громадян Казахстану та двоє жителів Київської області.

Про викрадення 27-річного чоловіка повідомила правоохоронцям його дружина. На пошуки автомобіля зловмисників були орієнтовані усі наряди поліції, задіяні відповідні структурні служби, – інформує сектор комунікації поліції Київської області.

Як з’ясувалось, невідомі вивезли потерпілого в ліс. Там вони прив’язали його до дерева і катували, вимагаючи борг у сумі 2 млн. доларів США. Також нападники зняли з електронного гаманця підприємця 20 тисяч іноземної валюти.

На Київщині невідомі викрали підприємця та вимагали у нього 2 мільйони доларів. ФОТО

Чоловікові вдалося врятуватись і, завдячуючи небайдужим людям, він повернувся додому.

За фактом викрадення людини та розбійний напад слідчі Києво-Святошинського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.146 та ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України.

Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейським вдалося вийти на слід викрадачів. Двох з них за силової підтримки спецпризначенців оперативники затримали на території Київщини. Ними виявилися 29-ти та 49-річний чоловіки.

На Київщині невідомі викрали підприємця та вимагали у нього 2 мільйони доларів. ФОТО

При проведенні обшуків за місцями їхнього проживання працівники поліції виявили та вилучили велику кількість зброї різної модифікації, боєприпаси, кастети, ножі, балаклави, рації, перуки, рукавички, мобільні телефони, банківські картки, наркотики та гроші. Також вилучили автівки, на яких пересувались злодії.

На Київщині невідомі викрали підприємця та вимагали у нього 2 мільйони доларів. ФОТО
На Київщині невідомі викрали підприємця та вимагали у нього 2 мільйони доларів. ФОТО

Наразі старшому із затриманих, який вже відбував покарання за крадіжки та розбій, повідомили про підозру у скоєних злочинах. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру молодшому поплічнику.

Ще чотирьом іноземцям заочно повідомили про підозру у скоєнні цих злочинів і оголосили в розшук.

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Теги: поліція, затримання, виркадення, гроші, підприємець
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