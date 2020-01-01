У Луцьку неповнолітня обікрала п'яного чоловіка





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть



Так, 1 липня минулого року на прилеглій до автостанції №1 території неповнолітня дівчина обікрала чоловіка, забравши у нього мобільний телефон та 3 тисячі гривень. Відзначимо, що потерпілий перебував у стані алкогольного сп’яніння, тож крадійка скористалася відсутністю його уваги. Загальна сума збитків – 3 тисячі 809 гривень.



У суді обвинувачена не заперечувала своєї вини, вона розкаялася та просила суворо її не карати.



У підсумку суд призначив неповнолітній крадійці покарання у виді арешту на один місяць, однак змінив це покарання, передавши дівчину матері на родин рік до досягнення повноліття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині неповнолітня дівчина обікрала п’яного чоловіка поблизу автостанції №1. Крадійку передали під нагляд матері.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть Волинські новини Так, 1 липня минулого року на прилеглій до автостанції №1 території неповнолітня дівчина обікрала чоловіка, забравши у нього мобільний телефон та 3 тисячі гривень. Відзначимо, що потерпілий перебував у стані алкогольного сп’яніння, тож крадійка скористалася відсутністю його уваги. Загальна сума збитків – 3 тисячі 809 гривень.У суді обвинувачена не заперечувала своєї вини, вона розкаялася та просила суворо її не карати.У підсумку суд призначив неповнолітній крадійці покарання у виді арешту на один місяць, однак змінив це покарання, передавши дівчину матері на родин рік до досягнення повноліття.

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