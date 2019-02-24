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У Кривому Розі чоловік вбив ножем двох перехожих і поранив ще вісьмох. ФОТО

У Кривому Розі чоловік вбив ножем двох перехожих і поранив ще вісьмох. ФОТО
За підозрою у вбивстві двох людей поліція Кривого Рогу затримала 37-річного чоловіка. Крім того, нападник поранив ножем ще вісьмох людей, серед яких - 8-річний хлопчик.

Про це Криворізький відділ поліції повідомив у facebook.

«7 листопада близько 15:20 до поліції надійшло повідомлення про невідомого чоловіка, який на вулиці у Металургійному районі кидався на людей із ножем. Жертвами зловмисника стали випадкові перехожі, яким чоловік завдав численних ножових поранень. У результаті двоє осіб померли на місці, ще вісім доставили до лікарні», - йдеться у повідомленні.

У Кривому Розі чоловік вбив ножем двох перехожих і поранив ще вісьмох. ФОТО

Нападника затримали та доставили до Криворізького відділу поліції. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року народження. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У Кривому Розі чоловік вбив ножем двох перехожих і поранив ще вісьмох. ФОТО
У Кривому Розі чоловік вбив ножем двох перехожих і поранив ще вісьмох. ФОТО

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Працівники поліції з’ясовують всі обставини справи.

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Теги: Кривий Ріг, напад, ніж, вбивство, поліція
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Коментарі 1
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Ось і в нас як у Європі....
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