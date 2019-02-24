У Кривому Розі чоловік вбив ножем двох перехожих і поранив ще вісьмох. ФОТО





Про це Криворізький відділ поліції повідомив у



«7 листопада близько 15:20 до поліції надійшло повідомлення про невідомого чоловіка, який на вулиці у Металургійному районі кидався на людей із ножем. Жертвами зловмисника стали випадкові перехожі, яким чоловік завдав численних ножових поранень. У результаті двоє осіб померли на місці, ще вісім доставили до лікарні», - йдеться у повідомленні.





Нападника затримали та доставили до Криворізького відділу поліції. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року народження. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.





За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Працівники поліції з’ясовують всі обставини справи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За підозрою у вбивстві двох людей поліція Кривого Рогу затримала 37-річного чоловіка. Крім того, нападник поранив ножем ще вісьмох людей, серед яких - 8-річний хлопчик.Про це Криворізький відділ поліції повідомив у facebook «7 листопада близько 15:20 до поліції надійшло повідомлення про невідомого чоловіка, який на вулиці у Металургійному районі кидався на людей із ножем. Жертвами зловмисника стали випадкові перехожі, яким чоловік завдав численних ножових поранень. У результаті двоє осіб померли на місці, ще вісім доставили до лікарні», - йдеться у повідомленні.Нападника затримали та доставили до Криворізького відділу поліції. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року народження. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Працівники поліції з’ясовують всі обставини справи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію