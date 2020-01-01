Повідомили кількість нових хворих на коронавірус в Україні загалом і на Волині зокрема

За минулу добу в Україні зафіксували 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомив у Фейсбуці міністр охорони здоров'я"За минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 315, медпрацівників – 326). Також за останню добу госпіталізовано – 1157 осіб; летальних випадків – 138; одужало – 2 637 осіб; здійснено тестувань за добу – 49 720 (в т.ч. методом ПЛР - 41 466, методом ІФА — 8 254)", - йдеться у дописі.За словами міністра, за весь час пандемії в Україні захворіло – 460 331 особа; одужало – 206 866 осіб; летальних випадків – 8 450; проведено ПЛР-тестувань – 3 613 899.Найбільше підтверджених випадків за добу зареєстрували у Харківській області (1 074), м. Києві (943), Запорізькій (688), Київській (546) та Житомирській (543) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 44172 випадки;Вінницька область – 12 420 випадків;Дніпропетровська область – 17 748 випадків;Донецька область – 13 907 випадків;Житомирська область – 18 334 випадки;Закарпатська область – 16 932 випадки;Запорізька область – 13 422 випадки;Івано-Франківська область – 24 066 випадків;Київська область – 19 820 випадків;Кіровоградська область – 3 092 випадки;Луганська область – 4 450 випадків;Львівська область – 33 283 випадки;Миколаївська область – 10 240 випадків;Одеська область – 28 265 випадків;Полтавська область – 11 944 випадки;Рівненська область – 21 770 випадків;Сумська область – 14 486 випадків;Тернопільська область – 22 040 випадків;Харківська область – 43 213 випадків;Херсонська область – 5 441 випадок;Хмельницька область – 19 493 випадки;Черкаська область – 10 618 випадків;Чернівецька область – 25 016 випадків;Чернігівська область – 10 054 випадки.