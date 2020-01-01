Повідомили кількість нових хворих на коронавірус в Україні загалом і на Волині зокрема
Сьогодні, 09:10
За минулу добу в Україні зафіксували 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомив у Фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"За минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 315, медпрацівників – 326). Також за останню добу госпіталізовано – 1157 осіб; летальних випадків – 138; одужало – 2 637 осіб; здійснено тестувань за добу – 49 720 (в т.ч. методом ПЛР - 41 466, методом ІФА — 8 254)", - йдеться у дописі.
За словами міністра, за весь час пандемії в Україні захворіло – 460 331 особа; одужало – 206 866 осіб; летальних випадків – 8 450; проведено ПЛР-тестувань – 3 613 899.
Найбільше підтверджених випадків за добу зареєстрували у Харківській області (1 074), м. Києві (943), Запорізькій (688), Київській (546) та Житомирській (543) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 44172 випадки;
Вінницька область – 12 420 випадків;
Волинська область – 16 105 випадків (310 за останню добу);
Дніпропетровська область – 17 748 випадків;
Донецька область – 13 907 випадків;
Житомирська область – 18 334 випадки;
Закарпатська область – 16 932 випадки;
Запорізька область – 13 422 випадки;
Івано-Франківська область – 24 066 випадків;
Київська область – 19 820 випадків;
Кіровоградська область – 3 092 випадки;
Луганська область – 4 450 випадків;
Львівська область – 33 283 випадки;
Миколаївська область – 10 240 випадків;
Одеська область – 28 265 випадків;
Полтавська область – 11 944 випадки;
Рівненська область – 21 770 випадків;
Сумська область – 14 486 випадків;
Тернопільська область – 22 040 випадків;
Харківська область – 43 213 випадків;
Херсонська область – 5 441 випадок;
Хмельницька область – 19 493 випадки;
Черкаська область – 10 618 випадків;
Чернівецька область – 25 016 випадків;
Чернігівська область – 10 054 випадки.
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Про це повідомив у Фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"За минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 315, медпрацівників – 326). Також за останню добу госпіталізовано – 1157 осіб; летальних випадків – 138; одужало – 2 637 осіб; здійснено тестувань за добу – 49 720 (в т.ч. методом ПЛР - 41 466, методом ІФА — 8 254)", - йдеться у дописі.
За словами міністра, за весь час пандемії в Україні захворіло – 460 331 особа; одужало – 206 866 осіб; летальних випадків – 8 450; проведено ПЛР-тестувань – 3 613 899.
Найбільше підтверджених випадків за добу зареєстрували у Харківській області (1 074), м. Києві (943), Запорізькій (688), Київській (546) та Житомирській (543) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 44172 випадки;
Вінницька область – 12 420 випадків;
Волинська область – 16 105 випадків (310 за останню добу);
Дніпропетровська область – 17 748 випадків;
Донецька область – 13 907 випадків;
Житомирська область – 18 334 випадки;
Закарпатська область – 16 932 випадки;
Запорізька область – 13 422 випадки;
Івано-Франківська область – 24 066 випадків;
Київська область – 19 820 випадків;
Кіровоградська область – 3 092 випадки;
Луганська область – 4 450 випадків;
Львівська область – 33 283 випадки;
Миколаївська область – 10 240 випадків;
Одеська область – 28 265 випадків;
Полтавська область – 11 944 випадки;
Рівненська область – 21 770 випадків;
Сумська область – 14 486 випадків;
Тернопільська область – 22 040 випадків;
Харківська область – 43 213 випадків;
Херсонська область – 5 441 випадок;
Хмельницька область – 19 493 випадки;
Черкаська область – 10 618 випадків;
Чернівецька область – 25 016 випадків;
Чернігівська область – 10 054 випадки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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