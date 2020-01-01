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Четверо волинян травмувалися в аварії на Рівненщині

Четверо волинян травмувалися в аварії на Рівненщині
Автопригода за участю двох транспортних засобів сталася шостого листопада на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» у Володимирецькому районі Рівненщини о 18:15. В аварії постраждали волиняни.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Поліцейські встановили, що поблизу села Городець 32-річна жителька Володимирця, водійка «Mercedes-Benz E-270», виконуючи маневр розвороту, не врахувала дорожню обстановку та допустила зіткнення із автомобілем «Fiat Scudo», яким керував 29-річний волинянин.

Внаслідок зіткнення забої отримали водій та двоє пасажирів «Fiat». Ще одну пасажирку, 35-річну жительку Ковеля, із закритою черепно-мозковою травмою, переломами носа та ноги госпіталізували.

Водійка «Mercedes-Benz» та її малолітній пасажир у автопригоді не травмувалися.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Володимирецького відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Водії транспортних засобів були тверезі — огляд на стан сп’яніння поліцейські провели на місці за допомогою алкотестера «Драгер».

Автомобілі вилучили та помістили на територію Володимирецького відділення поліції.




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Теги: аварія, Рівненщина, потерпілі
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