Четверо волинян травмувалися в аварії на Рівненщині

Автопригода за участю двох транспортних засобів сталася шостого листопада на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» у Володимирецькому районі Рівненщини о 18:15. В аварії постраждали волиняни.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.Поліцейські встановили, що поблизу села Городець 32-річна жителька Володимирця, водійка «Mercedes-Benz E-270», виконуючи маневр розвороту, не врахувала дорожню обстановку та допустила зіткнення із автомобілем «Fiat Scudo», яким керував 29-річний волинянин.Внаслідок зіткнення забої отримали водій та двоє пасажирів «Fiat». Ще одну пасажирку, 35-річну жительку Ковеля, із закритою черепно-мозковою травмою, переломами носа та ноги госпіталізували.Водійка «Mercedes-Benz» та її малолітній пасажир у автопригоді не травмувалися.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Володимирецького відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.Водії транспортних засобів були тверезі — огляд на стан сп’яніння поліцейські провели на місці за допомогою алкотестера «Драгер».Автомобілі вилучили та помістили на територію Володимирецького відділення поліції.