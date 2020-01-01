Четверо волинян травмувалися в аварії на Рівненщині
Сьогодні, 09:23
Автопригода за участю двох транспортних засобів сталася шостого листопада на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» у Володимирецькому районі Рівненщини о 18:15. В аварії постраждали волиняни.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.
Поліцейські встановили, що поблизу села Городець 32-річна жителька Володимирця, водійка «Mercedes-Benz E-270», виконуючи маневр розвороту, не врахувала дорожню обстановку та допустила зіткнення із автомобілем «Fiat Scudo», яким керував 29-річний волинянин.
Внаслідок зіткнення забої отримали водій та двоє пасажирів «Fiat». Ще одну пасажирку, 35-річну жительку Ковеля, із закритою черепно-мозковою травмою, переломами носа та ноги госпіталізували.
Водійка «Mercedes-Benz» та її малолітній пасажир у автопригоді не травмувалися.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Володимирецького відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Водії транспортних засобів були тверезі — огляд на стан сп’яніння поліцейські провели на місці за допомогою алкотестера «Драгер».
Автомобілі вилучили та помістили на територію Володимирецького відділення поліції.
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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.
Поліцейські встановили, що поблизу села Городець 32-річна жителька Володимирця, водійка «Mercedes-Benz E-270», виконуючи маневр розвороту, не врахувала дорожню обстановку та допустила зіткнення із автомобілем «Fiat Scudo», яким керував 29-річний волинянин.
Внаслідок зіткнення забої отримали водій та двоє пасажирів «Fiat». Ще одну пасажирку, 35-річну жительку Ковеля, із закритою черепно-мозковою травмою, переломами носа та ноги госпіталізували.
Водійка «Mercedes-Benz» та її малолітній пасажир у автопригоді не травмувалися.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Володимирецького відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Водії транспортних засобів були тверезі — огляд на стан сп’яніння поліцейські провели на місці за допомогою алкотестера «Драгер».
Автомобілі вилучили та помістили на територію Володимирецького відділення поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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