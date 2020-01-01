«Подарували друге життя»: пацієнтка з Волині розповіла, як лікарі врятували її від смерті через коронавірус





Про це розповідає журналістка Віта Шепеля на сторінці видання



53-річна жителька села Крушинець Любомльського району Галина Сиротюк поступила в медзаклад 7 жовтня у важкому стані, адже хворіла вдома протягом п’яти днів. Медики діагностували негоспітальну двобічну пневмонію, викликану, ймовірно, COVID -19.



На момент госпіталізації у відділення інтенсивної терапії та анестезіології у хворої була висока температура та важкі дихальні розлади.



Ситуація стала критичною, тому лікарі вирішили відразу перевести пацієнтку на штучну вентиляцію легень, адже сатурація (ступінь насичення киснем крові) був 47 при нормі 95-99%.



Стан жінки ускладнювався супутніми захворюваннями: цукровий діабет ІІ типу, гіпертонія та зайва вага.



Окрім того, через день отримали результати ПЛР-тесту, яким підтвердилася наявність у пацієнтки коронавірусної інфекції.



За допомогою апарата ШВЛ та іншого медикаментозного лікування стан жінки вдалося стабілізувати, але самостійно дихати вона не могла, тому потребувала штучної вентиляції легень.



Щоденно, щогодинно персонал відділення докладав чимало зусиль, аби не допустити ускладнень для пацієнтки, забезпечити усі необхідні фізіологічні потреби і, зрештою, виграти час.



Ще протягом декількох днів жінці не вдавалося дихати самостійно.



Ситуація утруднювалася й тим, що в період штучної вентиляції легень доводилося продовжувати медикаментозним сном, щоб синхронізувати дихання з апаратом ШВЛ.



Зрештою, на п’яту добу перебування у відділенні лікарі змушені були зробити трахеотомію – оперативне втручання, що дозволило проводити штучну вентиляцію з переднього доступу до трахеї. Оперували пацієнтку лікар-отоларинголог, анестезіолог та хірург.



На щастя, старання медиків принесли результат: 16 жовтня пані Галина змогла дихати самостійно. Для усіх цей день став великою перемогою.



Проте попереду було ще немало роботи як у лікарів, так і в пацієнтки. Через наявність трахеотомічної трубки жінка тимчасово не могла говорити, тож із медиками спілкувалася за допомогою ручки та паперу. А першими словами, що написала, коли прийшла до свідомості, були: «Я вас усіх люблю».



У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Галина Сиротюк перебувала ще до 24 жовтня, а додому її виписали 27.



Анестезіолог відділення Мирослав Франчук зазначає, що це була одна з найважчих пацієнток, і тому лише злагоджена командна робота лікарів – Романа Воронецького, Вікторії Прокоси, а також медсестер та санітарок дозволяє рятувати не одне життя.



За важкою пацієнткою вони цілодобово доглядали, контролювали її показники, постійно моніторили загальний стан. Значно полегшив роботу новий апарат ШВЛ, адже, на відміну від старих, які були дещо «жорсткими», він має спеціальні режими для таких хворих.



Лікар також зазначає, що зазвичай уже на третій-четвертий день після перебування хворих з ускладненнями після коронавірусної інфекції на апараті ШВЛ стан їх покращується. На жаль, навіть у провідних клініках США та європейських країн не усім пацієнтам, котрі тривалий час перебувають на штучній вентиляції легень, вдається одужати.



Галина Сиротюк дуже вдячна усім медикам відділення анестезіології та інтенсивної терапії Любомльського ТМО за те, що врятували їй життя, дали змогу бути з рідними – чоловіком та дітьми, бачити, як ростуть її внуки. Каже, що вже почуває себе значно краще та вдома помаленьку займається хатніми клопотами.



А за час перебування у лікарні, коли балансувала між життям і смертю, багато чого переосмислила, а найбільше хотілося вижити.



«У Любомльській лікарні працюють дуже хороші та кваліфіковані лікарі та медсестри, котрі протягом усього перебування в закладі не відходили, були чуйними та уважними. Вони для мене – найкращі медики, бо подарували друге життя», – каже вдячна пацієнтка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомльському територіальному медичному об’єднанні лікарі врятувати життя пацієнтці, котра потрапила до них після ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, у дуже важкому стані. До того ж жінка мала кілька хронічних хвороб.Про це розповідає журналістка Віта Шепеля на сторінці видання «Новий погляд» у фейсбуці, пише «Перший» 53-річна жителька села Крушинець Любомльського районупоступила в медзаклад 7 жовтня у важкому стані, адже хворіла вдома протягом п’яти днів. Медики діагностували негоспітальну двобічну пневмонію, викликану, ймовірно, COVID -19.На момент госпіталізації у відділення інтенсивної терапії та анестезіології у хворої була висока температура та важкі дихальні розлади.Ситуація стала критичною, тому лікарі вирішили відразу перевести пацієнтку на штучну вентиляцію легень, адже сатурація (ступінь насичення киснем крові) був 47 при нормі 95-99%.Стан жінки ускладнювався супутніми захворюваннями: цукровий діабет ІІ типу, гіпертонія та зайва вага.Окрім того, через день отримали результати ПЛР-тесту, яким підтвердилася наявність у пацієнтки коронавірусної інфекції.За допомогою апарата ШВЛ та іншого медикаментозного лікування стан жінки вдалося стабілізувати, але самостійно дихати вона не могла, тому потребувала штучної вентиляції легень.Щоденно, щогодинно персонал відділення докладав чимало зусиль, аби не допустити ускладнень для пацієнтки, забезпечити усі необхідні фізіологічні потреби і, зрештою, виграти час.Ще протягом декількох днів жінці не вдавалося дихати самостійно.Ситуація утруднювалася й тим, що в період штучної вентиляції легень доводилося продовжувати медикаментозним сном, щоб синхронізувати дихання з апаратом ШВЛ.Зрештою, на п’яту добу перебування у відділенні лікарі змушені були зробити трахеотомію – оперативне втручання, що дозволило проводити штучну вентиляцію з переднього доступу до трахеї. Оперували пацієнтку лікар-отоларинголог, анестезіолог та хірург.На щастя, старання медиків принесли результат: 16 жовтня пані Галина змогла дихати самостійно. Для усіх цей день став великою перемогою.Проте попереду було ще немало роботи як у лікарів, так і в пацієнтки. Через наявність трахеотомічної трубки жінка тимчасово не могла говорити, тож із медиками спілкувалася за допомогою ручки та паперу. А першими словами, що написала, коли прийшла до свідомості, були: «Я вас усіх люблю».У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Галина Сиротюк перебувала ще до 24 жовтня, а додому її виписали 27.Анестезіолог відділеннязазначає, що це була одна з найважчих пацієнток, і тому лише злагоджена командна робота лікарів –, а також медсестер та санітарок дозволяє рятувати не одне життя.За важкою пацієнткою вони цілодобово доглядали, контролювали її показники, постійно моніторили загальний стан. Значно полегшив роботу новий апарат ШВЛ, адже, на відміну від старих, які були дещо «жорсткими», він має спеціальні режими для таких хворих.Лікар також зазначає, що зазвичай уже на третій-четвертий день після перебування хворих з ускладненнями після коронавірусної інфекції на апараті ШВЛ стан їх покращується. На жаль, навіть у провідних клініках США та європейських країн не усім пацієнтам, котрі тривалий час перебувають на штучній вентиляції легень, вдається одужати.Галина Сиротюк дуже вдячна усім медикам відділення анестезіології та інтенсивної терапії Любомльського ТМО за те, що врятували їй життя, дали змогу бути з рідними – чоловіком та дітьми, бачити, як ростуть її внуки. Каже, що вже почуває себе значно краще та вдома помаленьку займається хатніми клопотами.А за час перебування у лікарні, коли балансувала між життям і смертю, багато чого переосмислила, а найбільше хотілося вижити.«У Любомльській лікарні працюють дуже хороші та кваліфіковані лікарі та медсестри, котрі протягом усього перебування в закладі не відходили, були чуйними та уважними. Вони для мене – найкращі медики, бо подарували друге життя», – каже вдячна пацієнтка.

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