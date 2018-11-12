У Луцьку з мосту впала жінка. ВІДЕО
Сьогодні, 09:58
У Луцьку жінка впала з мосту та дивом залишилася жива.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився приблизно о 3 годині ночі 8 листопада. Жінка впала з мосту, що сполучає проспекти Перемоги та Соборності. Потерпілу виявила ГШР «Самооборона Волині» та викликала "швидку".
На місці події працювали медики та поліція. Жінку доставили до травматології для подальшого виявлення тілесних ушкоджень.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився приблизно о 3 годині ночі 8 листопада. Жінка впала з мосту, що сполучає проспекти Перемоги та Соборності. Потерпілу виявила ГШР «Самооборона Волині» та викликала "швидку".
На місці події працювали медики та поліція. Жінку доставили до травматології для подальшого виявлення тілесних ушкоджень.
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