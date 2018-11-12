У Луцьку з мосту впала жінка. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству



Інцидент трапився приблизно о 3 годині ночі 8 листопада. Жінка впала з мосту, що сполучає проспекти Перемоги та Соборності. Потерпілу виявила ГШР «Самооборона Волині» та викликала "швидку".



На місці події працювали медики та поліція. Жінку доставили до травматології для подальшого виявлення тілесних ушкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку жінка впала з мосту та дивом залишилася жива.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Інцидент трапився приблизно о 3 годині ночі 8 листопада. Жінка впала з мосту, що сполучає проспекти Перемоги та Соборності. Потерпілу виявила ГШР «Самооборона Волині» та викликала "швидку".На місці події працювали медики та поліція. Жінку доставили до травматології для подальшого виявлення тілесних ушкоджень.

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