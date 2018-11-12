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У Луцьку з мосту впала жінка. ВІДЕО

У Луцьку з мосту впала жінка. ВІДЕО
У Луцьку жінка впала з мосту та дивом залишилася жива.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Інцидент трапився приблизно о 3 годині ночі 8 листопада. Жінка впала з мосту, що сполучає проспекти Перемоги та Соборності. Потерпілу виявила ГШР «Самооборона Волині» та викликала "швидку".

На місці події працювали медики та поліція. Жінку доставили до травматології для подальшого виявлення тілесних ушкоджень.


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Теги: міст, Луцьк, падіння
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