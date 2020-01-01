Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за останню добу
Сьогодні, 10:55
За останню добу на Волині зареєстрували 310 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 69 осіб. Два випадки хвороби завершилися летально (м.Нововолинськ — 1, Шацький район — 1).
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк — 27, м. Нововолинськ — 21, Володимир-Волинський район — 44, Горохівський район — 11, Іваничівський район — 3, Камінь-Каширський район — 9, Ківерцівський район — 39, Ковельський район — 39, Локачинський район — 11, Любешівський район — 28, Луцький район — 15, Маневицький район — 21, Ратнівський район — 11, Рожищенський район — 4, Турійський район — 12, Шацький район — 15.
Станом на 8 листопада в області зареєстрували 16105 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 837 у дітей та 1477 у медичних працівників. Одужало 9599 осіб, з них 534 дитини та 1051 медичний працівник. 310 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 12 медиків).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк — 3586 (в т. ч. 88 летальних)
Луцький район — 1329 (в т. ч. 26 летальних)
м. Нововолинськ — 1318 (в т. ч. 27 летальних)
Володимир-Волинський район — 1469 (в т. ч. 16 летальних)
Горохівський район — 766 (в т. ч. 16 летальних)
Іваничівський район — 409 (в т. ч. 10 летальних)
Камінь-Каширський район — 611 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район — 1489 (в т. ч. 19 летальних)
Ковельський район — 1398 (в т. ч. 29 летальних)
Локачинський район — 231 (в т. ч. 1 летальний)
Любомльський район — 407 (в т. ч. 2 летальних)
Любешівський район — 570 (в т. ч. 10 летальних)
Маневицький район — 789 (в т. ч. 16 летальних)
Ратнівський район — 539 (в т.ч. 15 летальних)
Рожищенський район — 396 (в т. ч. 11 летальних)
Старовижівський район — 210 (в т.ч. 5 летальних)
Турійський район — 422 ( в т. ч. 4 летальний)
Шацький район — 166 (в т. ч. 4 летальних).
За попередню добу надійшло 310 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 85903 особи. За останню добу обстежили 1124 особи.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк — 27, м. Нововолинськ — 21, Володимир-Волинський район — 44, Горохівський район — 11, Іваничівський район — 3, Камінь-Каширський район — 9, Ківерцівський район — 39, Ковельський район — 39, Локачинський район — 11, Любешівський район — 28, Луцький район — 15, Маневицький район — 21, Ратнівський район — 11, Рожищенський район — 4, Турійський район — 12, Шацький район — 15.
Станом на 8 листопада в області зареєстрували 16105 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 837 у дітей та 1477 у медичних працівників. Одужало 9599 осіб, з них 534 дитини та 1051 медичний працівник. 310 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 12 медиків).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк — 3586 (в т. ч. 88 летальних)
Луцький район — 1329 (в т. ч. 26 летальних)
м. Нововолинськ — 1318 (в т. ч. 27 летальних)
Володимир-Волинський район — 1469 (в т. ч. 16 летальних)
Горохівський район — 766 (в т. ч. 16 летальних)
Іваничівський район — 409 (в т. ч. 10 летальних)
Камінь-Каширський район — 611 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район — 1489 (в т. ч. 19 летальних)
Ковельський район — 1398 (в т. ч. 29 летальних)
Локачинський район — 231 (в т. ч. 1 летальний)
Любомльський район — 407 (в т. ч. 2 летальних)
Любешівський район — 570 (в т. ч. 10 летальних)
Маневицький район — 789 (в т. ч. 16 летальних)
Ратнівський район — 539 (в т.ч. 15 летальних)
Рожищенський район — 396 (в т. ч. 11 летальних)
Старовижівський район — 210 (в т.ч. 5 летальних)
Турійський район — 422 ( в т. ч. 4 летальний)
Шацький район — 166 (в т. ч. 4 летальних).
За попередню добу надійшло 310 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 85903 особи. За останню добу обстежили 1124 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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