Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 310 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 69 осіб. Два випадки хвороби завершилися летально (м.Нововолинськ — 1, Шацький район — 1).Про це повідомляє Волинська ОДА.Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк — 27, м. Нововолинськ — 21, Володимир-Волинський район — 44, Горохівський район — 11, Іваничівський район — 3, Камінь-Каширський район — 9, Ківерцівський район — 39, Ковельський район — 39, Локачинський район — 11, Любешівський район — 28, Луцький район — 15, Маневицький район — 21, Ратнівський район — 11, Рожищенський район — 4, Турійський район — 12, Шацький район — 15.Станом на 8 листопада в області зареєстрували 16105 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 837 у дітей та 1477 у медичних працівників. Одужало 9599 осіб, з них 534 дитини та 1051 медичний працівник. 310 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 12 медиків).Загалом коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк — 3586 (в т. ч. 88 летальних)Луцький район — 1329 (в т. ч. 26 летальних)м. Нововолинськ — 1318 (в т. ч. 27 летальних)Володимир-Волинський район — 1469 (в т. ч. 16 летальних)Горохівський район — 766 (в т. ч. 16 летальних)Іваничівський район — 409 (в т. ч. 10 летальних)Камінь-Каширський район — 611 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район — 1489 (в т. ч. 19 летальних)Ковельський район — 1398 (в т. ч. 29 летальних)Локачинський район — 231 (в т. ч. 1 летальний)Любомльський район — 407 (в т. ч. 2 летальних)Любешівський район — 570 (в т. ч. 10 летальних)Маневицький район — 789 (в т. ч. 16 летальних)Ратнівський район — 539 (в т.ч. 15 летальних)Рожищенський район — 396 (в т. ч. 11 летальних)Старовижівський район — 210 (в т.ч. 5 летальних)Турійський район — 422 ( в т. ч. 4 летальний)Шацький район — 166 (в т. ч. 4 летальних).За попередню добу надійшло 310 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 85903 особи. За останню добу обстежили 1124 особи.