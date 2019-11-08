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9 листопада українці писатимуть ювілейний радіодиктант: де слухати і куди відправляти

9 листопада українці писатимуть ювілейний радіодиктант: де слухати і куди відправляти
9 листопада, в День української писемності та мови, відбудеться ХХ Радіодиктант національної єдності.

Про це повідомляє UATV із посиланням на сторінку заходу у Facebook.

Як зазначається, цьогоріч підготовку диктанту доручили трьом фахівцям. Текст написав письменник і видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Читатиме диктант акторка Римма Зюбіна.

“Спецпроєкт, організований Суспільним спеціально до події, стартуватиме в студії UA:Перший, а також в ефірі UA:Українське радіо та UA:Радіо Культура о 9:00, ведучі в студії розкажуть історію диктанту й дадуть змогу всім охочим підготуватися до написання. Сам же радіодиктант почнеться о 9:15″, – йдеться в повідомленні.

Час для надсилання готового тексту — астрономічна доба. Текст диктанту оприлюднять на сайті UA:Українське радіо 11 листопада об 11:00.

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше, ніж 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку [email protected] Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.

Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1-2 місяців залежно від кількості отриманих листів.

Трансляція відбудеться:

– радіо – UA: Українське радіо, UA: Радіо Культура;

– телебачення – UA: Перший, UA: Культура та регіональне суспільне телебачення;

– інтернет – YouTube-канал та Facebook-сторінка UA:Українське радіо.

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Теги: радіодиктант
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