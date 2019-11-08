9 листопада українці писатимуть ювілейний радіодиктант: де слухати і куди відправляти





Про це повідомляє UATV із посиланням на сторінку заходу у Facebook.



Як зазначається, цьогоріч підготовку диктанту доручили трьом фахівцям. Текст написав письменник і видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Читатиме диктант акторка Римма Зюбіна.



“Спецпроєкт, організований Суспільним спеціально до події, стартуватиме в студії UA:Перший, а також в ефірі UA:Українське радіо та UA:Радіо Культура о 9:00, ведучі в студії розкажуть історію диктанту й дадуть змогу всім охочим підготуватися до написання. Сам же радіодиктант почнеться о 9:15″, – йдеться в повідомленні.



Час для надсилання готового тексту — астрономічна доба. Текст диктанту оприлюднять на сайті UA:Українське радіо 11 листопада об 11:00.



Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше, ніж 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку



Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.



Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1-2 місяців залежно від кількості отриманих листів.



Трансляція відбудеться:



– радіо – UA: Українське радіо, UA: Радіо Культура;



– телебачення – UA: Перший, UA: Культура та регіональне суспільне телебачення;



– інтернет – YouTube-канал та Facebook-сторінка UA:Українське радіо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 листопада, в День української писемності та мови, відбудеться ХХ Радіодиктант національної єдності.Про це повідомляє UATV із посиланням на сторінку заходу у Facebook.Як зазначається, цьогоріч підготовку диктанту доручили трьом фахівцям. Текст написав письменник і видавець. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка. Читатиме диктант акторка“Спецпроєкт, організований Суспільним спеціально до події, стартуватиме в студії UA:Перший, а також в ефірі UA:Українське радіо та UA:Радіо Культура о 9:00, ведучі в студії розкажуть історію диктанту й дадуть змогу всім охочим підготуватися до написання. Сам же радіодиктант почнеться о 9:15″, – йдеться в повідомленні.Час для надсилання готового тексту — астрономічна доба. Текст диктанту оприлюднять на сайті UA:Українське радіо 11 листопада об 11:00.Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше, ніж 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку [email protected] Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1-2 місяців залежно від кількості отриманих листів.Трансляція відбудеться:– радіо – UA: Українське радіо, UA: Радіо Культура;– телебачення – UA: Перший, UA: Культура та регіональне суспільне телебачення;– інтернет – YouTube-канал та Facebook-сторінка UA:Українське радіо.

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