9 листопада українці писатимуть ювілейний радіодиктант: де слухати і куди відправляти
Сьогодні, 12:59
9 листопада, в День української писемності та мови, відбудеться ХХ Радіодиктант національної єдності.
Про це повідомляє UATV із посиланням на сторінку заходу у Facebook.
Як зазначається, цьогоріч підготовку диктанту доручили трьом фахівцям. Текст написав письменник і видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Читатиме диктант акторка Римма Зюбіна.
“Спецпроєкт, організований Суспільним спеціально до події, стартуватиме в студії UA:Перший, а також в ефірі UA:Українське радіо та UA:Радіо Культура о 9:00, ведучі в студії розкажуть історію диктанту й дадуть змогу всім охочим підготуватися до написання. Сам же радіодиктант почнеться о 9:15″, – йдеться в повідомленні.
Час для надсилання готового тексту — астрономічна доба. Текст диктанту оприлюднять на сайті UA:Українське радіо 11 листопада об 11:00.
Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше, ніж 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку [email protected] Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.
Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.
Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1-2 місяців залежно від кількості отриманих листів.
Трансляція відбудеться:
– радіо – UA: Українське радіо, UA: Радіо Культура;
– телебачення – UA: Перший, UA: Культура та регіональне суспільне телебачення;
– інтернет – YouTube-канал та Facebook-сторінка UA:Українське радіо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє UATV із посиланням на сторінку заходу у Facebook.
Як зазначається, цьогоріч підготовку диктанту доручили трьом фахівцям. Текст написав письменник і видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Читатиме диктант акторка Римма Зюбіна.
“Спецпроєкт, організований Суспільним спеціально до події, стартуватиме в студії UA:Перший, а також в ефірі UA:Українське радіо та UA:Радіо Культура о 9:00, ведучі в студії розкажуть історію диктанту й дадуть змогу всім охочим підготуватися до написання. Сам же радіодиктант почнеться о 9:15″, – йдеться в повідомленні.
Час для надсилання готового тексту — астрономічна доба. Текст диктанту оприлюднять на сайті UA:Українське радіо 11 листопада об 11:00.
Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше, ніж 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку [email protected] Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.
Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.
Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1-2 місяців залежно від кількості отриманих листів.
Трансляція відбудеться:
– радіо – UA: Українське радіо, UA: Радіо Культура;
– телебачення – UA: Перший, UA: Культура та регіональне суспільне телебачення;
– інтернет – YouTube-канал та Facebook-сторінка UA:Українське радіо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
9 листопада українці писатимуть ювілейний радіодиктант: де слухати і куди відправляти
Сьогодні, 12:59
«Подарували друге життя»: пацієнтка з Волині розповіла, як лікарі врятували її від смерті через коронавірус
Сьогодні, 12:00
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за останню добу
Сьогодні, 10:55
У Луцьку з мосту впала жінка. ВІДЕО
Сьогодні, 09:58