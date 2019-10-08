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Обіцяють нічні «мінуси»: прогноз погоди на найближчий тиждень

Обіцяють нічні «мінуси»: прогноз погоди на найближчий тиждень
Найближчий тиждень в Україні поступово холоднішатиме.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її інформацією, завтра, 9-го листопада, протягом дня температура повітря становитиме +7+12 градусів, на Півдні +10+14 градусів.

Далі ж похолодання додаватиме по 2-5 градусів, поки в другій половині тижня не «поповзуть нічні «мінуси».

У Києві понеділок, 9 листопада, буде без дощу, з періодичним туманом і денною температурою повітря близько +8 градусів.

«Найближчий тиждень дозволить і гуляти, і працювати, і поки що не закутуватися у кілька шарів одежі - помірна врівноважена пізня осінь», - додала Діденко.

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Теги: Україна, синоптик, прогноз погоди, заморозки, Наталія Діденко
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