Обіцяють нічні «мінуси»: прогноз погоди на найближчий тиждень
Сьогодні, 20:35
Найближчий тиждень в Україні поступово холоднішатиме.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її інформацією, завтра, 9-го листопада, протягом дня температура повітря становитиме +7+12 градусів, на Півдні +10+14 градусів.
Далі ж похолодання додаватиме по 2-5 градусів, поки в другій половині тижня не «поповзуть нічні «мінуси».
У Києві понеділок, 9 листопада, буде без дощу, з періодичним туманом і денною температурою повітря близько +8 градусів.
«Найближчий тиждень дозволить і гуляти, і працювати, і поки що не закутуватися у кілька шарів одежі - помірна врівноважена пізня осінь», - додала Діденко.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її інформацією, завтра, 9-го листопада, протягом дня температура повітря становитиме +7+12 градусів, на Півдні +10+14 градусів.
Далі ж похолодання додаватиме по 2-5 градусів, поки в другій половині тижня не «поповзуть нічні «мінуси».
У Києві понеділок, 9 листопада, буде без дощу, з періодичним туманом і денною температурою повітря близько +8 градусів.
«Найближчий тиждень дозволить і гуляти, і працювати, і поки що не закутуватися у кілька шарів одежі - помірна врівноважена пізня осінь», - додала Діденко.
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