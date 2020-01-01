«Марш народовладдя» у Білорусі: правозахисники повідомляють про масові затримання
Сьогодні, 14:15
У Білорусі в неділю, 8 листопада, почалися акції протесту, які його учасники назвали «Маршем народовладдя». За даними Білоруської служби Радіо Свобода, на вулиці столиці Мінська та інших міст у 92-ий день протесту вийшли кілька тисяч людей.
За даними правозахисного центру «Весна», вже є близько 80 затриманих, цей список оновлюється, повідомляє «Радіо Свобода».
Акції протесту тривають у Гродно і Гомелі.
Повідомляється, що у центрі Мінська закриті станції метро, обмежений доступ до мобільного інтернету. Міліція перекрила деякі вулиці, в центр стягнули військову і спецтехніку.
Зауважимо, що акції протесту в Мінську та інших містах Білорусі тривають вже майже чотири місяці. Вони почалися після виборів президента 9 серпня перемогу на яких, як оголосила ЦВК країни, здобув Олександр Лукашенко. Опозиція не визнає ці результати. Переобрання Лукашенка, крім того, не визнають країни Євросоюзу, Канада, США.
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За даними правозахисного центру «Весна», вже є близько 80 затриманих, цей список оновлюється, повідомляє «Радіо Свобода».
Акції протесту тривають у Гродно і Гомелі.
Повідомляється, що у центрі Мінська закриті станції метро, обмежений доступ до мобільного інтернету. Міліція перекрила деякі вулиці, в центр стягнули військову і спецтехніку.
Зауважимо, що акції протесту в Мінську та інших містах Білорусі тривають вже майже чотири місяці. Вони почалися після виборів президента 9 серпня перемогу на яких, як оголосила ЦВК країни, здобув Олександр Лукашенко. Опозиція не визнає ці результати. Переобрання Лукашенка, крім того, не визнають країни Євросоюзу, Канада, США.
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