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«Марш народовладдя» у Білорусі: правозахисники повідомляють про масові затримання

«Марш народовладдя» у Білорусі: правозахисники повідомляють про масові затримання
У Білорусі в неділю, 8 листопада, почалися акції протесту, які його учасники назвали «Маршем народовладдя». За даними Білоруської служби Радіо Свобода, на вулиці столиці Мінська та інших міст у 92-ий день протесту вийшли кілька тисяч людей.

За даними правозахисного центру «Весна», вже є близько 80 затриманих, цей список оновлюється, повідомляє «Радіо Свобода».

Акції протесту тривають у Гродно і Гомелі.

Повідомляється, що у центрі Мінська закриті станції метро, обмежений доступ до мобільного інтернету. Міліція перекрила деякі вулиці, в центр стягнули військову і спецтехніку.

Зауважимо, що акції протесту в Мінську та інших містах Білорусі тривають вже майже чотири місяці. Вони почалися після виборів президента 9 серпня перемогу на яких, як оголосила ЦВК країни, здобув Олександр Лукашенко. Опозиція не визнає ці результати. Переобрання Лукашенка, крім того, не визнають країни Євросоюзу, Канада, США.

«Марш народовладдя» у Білорусі: правозахисники повідомляють про масові затримання
«Марш народовладдя» у Білорусі: правозахисники повідомляють про масові затримання
«Марш народовладдя» у Білорусі: правозахисники повідомляють про масові затримання
«Марш народовладдя» у Білорусі: правозахисники повідомляють про масові затримання

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Теги: Білорусь, протести, затримання, міліція
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