«Червоні» вихідні у Ковелі: як місто живе у найжорсткіших умовах карантину. ФОТО

Контейнери непродовольчих товарів на ринку

У відділі продовольчих товарів на Привокзальному ринку

Привокзальна площа

Центральний парк Ковеля

Бульвар Лесі Українки

Вулиця Володимирська

Від 2 листопада Ковель перебуває у «червоній» карантинній зоні. За тиждень ритм міста, якщо оцінювати його з погляду пересічного перехожого, особливо не змінився. Утім, найжорсткіші умови карантину суттєво позначилися на бізнесі – зачинені розважальні заклади, непродовольчі магазини, кафе та ресторани. Окрім того, порожніми були минулого тижня школи та садочки міста.Про те, якою була неділя у «червоному» Ковелі – у світлинахЗауважимо, що у Ковелі, як і у Луцьку, водії маршруток не беруть «стоячих» пасажирів, при вході нагадують про захисну маску, самі керманичі маршруток теж у масках.У магазинах Ковеля люди не скрізь тримають дистанцію. На Привокзальному ринку – людно у місцях, де торгують продовольчими товарами. Всі інші контейнери зачинені, а на окремих є листівки з номерами телефонів продавців. На привокзальній площі «на повну» продають домашні продукти «з землі».Заклади харчування працюють у форматі «на виніс» і доставку, тому біля деяких є невеликі черги за замовленнями.Щодо автостанції, то людей тут не надто багато, проте більшість – у захисних масках і на відстані один від одного.Люди, хоч їх і дещо менше, ніж зазвичай, прогулюються вуличками міста, насолоджуючись кольорами осені, що от-от вбереться у сірий.Натомість вже завтра, 9 листопада, Ковель (хоч і залишиться у «червоній зоні») житиме за новими правилами. Адже Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтримала підприємців Волині та. Окрім цього, дозволили роботу закладів освіти.Підготувала