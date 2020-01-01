вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Червоні» вихідні у Ковелі: як місто живе у найжорсткіших умовах карантину. ФОТО

«Червоні» вихідні у Ковелі: як місто живе у найжорсткіших умовах карантину. ФОТО
Від 2 листопада Ковель перебуває у «червоній» карантинній зоні. За тиждень ритм міста, якщо оцінювати його з погляду пересічного перехожого, особливо не змінився. Утім, найжорсткіші умови карантину суттєво позначилися на бізнесі – зачинені розважальні заклади, непродовольчі магазини, кафе та ресторани. Окрім того, порожніми були минулого тижня школи та садочки міста.

Про те, якою була неділя у «червоному» Ковелі – у світлинах Інформаційного агентства ВолиньPost.

Зауважимо, що у Ковелі, як і у Луцьку, водії маршруток не беруть «стоячих» пасажирів, при вході нагадують про захисну маску, самі керманичі маршруток теж у масках.

У магазинах Ковеля люди не скрізь тримають дистанцію. На Привокзальному ринку – людно у місцях, де торгують продовольчими товарами. Всі інші контейнери зачинені, а на окремих є листівки з номерами телефонів продавців. На привокзальній площі «на повну» продають домашні продукти «з землі».

Контейнери непродовольчих товарів на ринку
Контейнери непродовольчих товарів на ринку
У відділі продовольчих товарів на Привокзальному ринку
У відділі продовольчих товарів на Привокзальному ринку
Привокзальна площа
Привокзальна площа
«Червоні» вихідні у Ковелі: як місто живе у найжорсткіших умовах карантину. ФОТО


Заклади харчування працюють у форматі «на виніс» і доставку, тому біля деяких є невеликі черги за замовленнями.

«Червоні» вихідні у Ковелі: як місто живе у найжорсткіших умовах карантину. ФОТО


Щодо автостанції, то людей тут не надто багато, проте більшість – у захисних масках і на відстані один від одного.

«Червоні» вихідні у Ковелі: як місто живе у найжорсткіших умовах карантину. ФОТО


Люди, хоч їх і дещо менше, ніж зазвичай, прогулюються вуличками міста, насолоджуючись кольорами осені, що от-от вбереться у сірий.

«Червоні» вихідні у Ковелі: як місто живе у найжорсткіших умовах карантину. ФОТО
«Червоні» вихідні у Ковелі: як місто живе у найжорсткіших умовах карантину. ФОТО
Центральний парк Ковеля
Центральний парк Ковеля
Бульвар Лесі Українки
Бульвар Лесі Українки


Натомість вже завтра, 9 листопада, Ковель (хоч і залишиться у «червоній зоні») житиме за новими правилами. Адже Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтримала підприємців Волині та дозволила їм працювати на територіях з «червоним» рівнем карантину за умови дотриманням суворих протиепідемічних вимог. Окрім цього, дозволили роботу закладів освіти.

Вулиця Володимирська
Вулиця Володимирська
«Червоні» вихідні у Ковелі: як місто живе у найжорсткіших умовах карантину. ФОТО
«Червоні» вихідні у Ковелі: як місто живе у найжорсткіших умовах карантину. ФОТО
«Червоні» вихідні у Ковелі: як місто живе у найжорсткіших умовах карантину. ФОТО
«Червоні» вихідні у Ковелі: як місто живе у найжорсткіших умовах карантину. ФОТО
«Червоні» вихідні у Ковелі: як місто живе у найжорсткіших умовах карантину. ФОТО


Підготувала Юлія КРАВЧУК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, карантин, червона зона
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Червоні» вихідні у Ковелі: як місто живе у найжорсткіших умовах карантину. ФОТО
Сьогодні, 17:13
Ні карантин, ні кордони не завадили: на Волині побралася інтернаціональна пара
Сьогодні, 16:16
Кого обрали депутатами Волинської обласної ради. ПРІЗВИЩА
Сьогодні, 15:30
«Марш народовладдя» у Білорусі: правозахисники повідомляють про масові затримання
Сьогодні, 14:15
Раптово помер вчитель Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою
Сьогодні, 14:02
Схожі новини
Район на Волині, що опинився у «червоній» зоні, виступає проти жорстких обмежень Район на Волині, що опинився у «червоній» зоні, виступає проти жорстких обмежень
06 листопад, 13:10
Школи йдуть на «дистанційку», закривають кафе, садочки: у місті на Волині посилюють карантин Школи йдуть на «дистанційку», закривають кафе, садочки: у місті на Волині посилюють карантин
02 листопад, 17:40
В Україні кінотеатрам дозволили працювати у «червоній» зоні В Україні кінотеатрам дозволили працювати у «червоній» зоні
25 жовтень, 07:23
На Волині через «червону зону» карантину – зміни у розкладі руху приміських поїздів На Волині через «червону зону» карантину – зміни у розкладі руху приміських поїздів
19 жовтень, 11:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Червоні» вихідні у Ковелі: як місто живе у найжорсткіших умовах карантину. ФОТО
Сьогодні, 17:13
 0
Ні карантин, ні кордони не завадили: на Волині побралася інтернаціональна пара
Сьогодні, 16:16
 0
Кого обрали депутатами Волинської обласної ради. ПРІЗВИЩА
Сьогодні, 15:30
 0
«Марш народовладдя» у Білорусі: правозахисники повідомляють про масові затримання
Сьогодні, 14:15
 0
Раптово помер вчитель Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою
Сьогодні, 14:02
 0
Медіа
відео
1/8