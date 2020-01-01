«Червоні» вихідні у Ковелі: як місто живе у найжорсткіших умовах карантину. ФОТО
Сьогодні, 17:13
Від 2 листопада Ковель перебуває у «червоній» карантинній зоні. За тиждень ритм міста, якщо оцінювати його з погляду пересічного перехожого, особливо не змінився. Утім, найжорсткіші умови карантину суттєво позначилися на бізнесі – зачинені розважальні заклади, непродовольчі магазини, кафе та ресторани. Окрім того, порожніми були минулого тижня школи та садочки міста.
Про те, якою була неділя у «червоному» Ковелі – у світлинах Інформаційного агентства ВолиньPost.
Зауважимо, що у Ковелі, як і у Луцьку, водії маршруток не беруть «стоячих» пасажирів, при вході нагадують про захисну маску, самі керманичі маршруток теж у масках.
У магазинах Ковеля люди не скрізь тримають дистанцію. На Привокзальному ринку – людно у місцях, де торгують продовольчими товарами. Всі інші контейнери зачинені, а на окремих є листівки з номерами телефонів продавців. На привокзальній площі «на повну» продають домашні продукти «з землі».
Заклади харчування працюють у форматі «на виніс» і доставку, тому біля деяких є невеликі черги за замовленнями.
Щодо автостанції, то людей тут не надто багато, проте більшість – у захисних масках і на відстані один від одного.
Люди, хоч їх і дещо менше, ніж зазвичай, прогулюються вуличками міста, насолоджуючись кольорами осені, що от-от вбереться у сірий.
Натомість вже завтра, 9 листопада, Ковель (хоч і залишиться у «червоній зоні») житиме за новими правилами. Адже Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтримала підприємців Волині та дозволила їм працювати на територіях з «червоним» рівнем карантину за умови дотриманням суворих протиепідемічних вимог. Окрім цього, дозволили роботу закладів освіти.
Підготувала Юлія КРАВЧУК
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Про те, якою була неділя у «червоному» Ковелі – у світлинах Інформаційного агентства ВолиньPost.
Зауважимо, що у Ковелі, як і у Луцьку, водії маршруток не беруть «стоячих» пасажирів, при вході нагадують про захисну маску, самі керманичі маршруток теж у масках.
У магазинах Ковеля люди не скрізь тримають дистанцію. На Привокзальному ринку – людно у місцях, де торгують продовольчими товарами. Всі інші контейнери зачинені, а на окремих є листівки з номерами телефонів продавців. На привокзальній площі «на повну» продають домашні продукти «з землі».
Заклади харчування працюють у форматі «на виніс» і доставку, тому біля деяких є невеликі черги за замовленнями.
Щодо автостанції, то людей тут не надто багато, проте більшість – у захисних масках і на відстані один від одного.
Люди, хоч їх і дещо менше, ніж зазвичай, прогулюються вуличками міста, насолоджуючись кольорами осені, що от-от вбереться у сірий.
Натомість вже завтра, 9 листопада, Ковель (хоч і залишиться у «червоній зоні») житиме за новими правилами. Адже Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтримала підприємців Волині та дозволила їм працювати на територіях з «червоним» рівнем карантину за умови дотриманням суворих протиепідемічних вимог. Окрім цього, дозволили роботу закладів освіти.
Підготувала Юлія КРАВЧУК
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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