У лікарні на Волині виконали дві родинні пересадки нирки
Сьогодні, 18:53
У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанні провели ще дві родинні трансплантації нирки.
Про це повідомив завідувач відділенням ангіографії та ендоваскулярної хірургії Ковельського МТМО Олександр Голуб на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, пацієнти – чоловіки з Києва та Маневицького району.
Ці операції провела бригада досвідчених хірургів (Голуб О.М., Павлусик А.М., Петрук І.А.).
Про знеболення під час операцій донорів та реципієнтів дбали лікарі – завідувач відділенням реанімації Приходько Т. та анестезіолог Бондарчук А.
Олександр Голуб також подякував операційним сестрам Рибчук М. і Андросюк О.
У задовільному стані пацієнтів вже виписали додому.
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Про це повідомив завідувач відділенням ангіографії та ендоваскулярної хірургії Ковельського МТМО Олександр Голуб на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, пацієнти – чоловіки з Києва та Маневицького району.
Ці операції провела бригада досвідчених хірургів (Голуб О.М., Павлусик А.М., Петрук І.А.).
Про знеболення під час операцій донорів та реципієнтів дбали лікарі – завідувач відділенням реанімації Приходько Т. та анестезіолог Бондарчук А.
Олександр Голуб також подякував операційним сестрам Рибчук М. і Андросюк О.
У задовільному стані пацієнтів вже виписали додому.
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