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У лікарні на Волині виконали дві родинні пересадки нирки

У лікарні на Волині виконали дві родинні пересадки нирки
У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанні провели ще дві родинні трансплантації нирки.

Про це повідомив завідувач відділенням ангіографії та ендоваскулярної хірургії Ковельського МТМО Олександр Голуб на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, пацієнти – чоловіки з Києва та Маневицького району.

Ці операції провела бригада досвідчених хірургів (Голуб О.М., Павлусик А.М., Петрук І.А.).

Про знеболення під час операцій донорів та реципієнтів дбали лікарі – завідувач відділенням реанімації Приходько Т. та анестезіолог Бондарчук А.

Олександр Голуб також подякував операційним сестрам Рибчук М. і Андросюк О.

У задовільному стані пацієнтів вже виписали додому.

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Теги: трансплантація, нирки, Ковель, Олександр Голуб
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