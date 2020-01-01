У лікарні на Волині виконали дві родинні пересадки нирки





Про це повідомив завідувач відділенням ангіографії та ендоваскулярної хірургії Ковельського МТМО Олександр Голуб на



За його словами, пацієнти – чоловіки з Києва та Маневицького району.



Ці операції провела бригада досвідчених хірургів (Голуб О.М., Павлусик А.М., Петрук І.А.).



Про знеболення під час операцій донорів та реципієнтів дбали лікарі – завідувач відділенням реанімації Приходько Т. та анестезіолог Бондарчук А.



Олександр Голуб також подякував операційним сестрам Рибчук М. і Андросюк О.



У задовільному стані пацієнтів вже виписали додому.



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