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У місті на Волині відновлюють роботу дитсадки та школи

У місті на Волині відновлюють роботу дитсадки та школи
У понеділок, 9 листопада, у Ковелі відновлюють роботу дитсадки та школи.

Про це повідомив начальник управління освіти Віктор Бичковський, інформують на сайті Ковельської міської ради.

Державна комісія ТЕБ та НС послабила карантинні обмеження у “червоній” зоні, в якій нині знаходиться Ковель, та дала дозвіл на роботу закладам освіти.

"Дуже прошу усіх учасників освітнього процесу дотримувались протиепідемічних вимог", - наголошує Віктор Васильович.

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Теги: Ковель, школа, дитсадок, карантин
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