У місті на Волині відновлюють роботу дитсадки та школи
Сьогодні, 08:16
У понеділок, 9 листопада, у Ковелі відновлюють роботу дитсадки та школи.
Про це повідомив начальник управління освіти Віктор Бичковський, інформують на сайті Ковельської міської ради.
Державна комісія ТЕБ та НС послабила карантинні обмеження у “червоній” зоні, в якій нині знаходиться Ковель, та дала дозвіл на роботу закладам освіти.
"Дуже прошу усіх учасників освітнього процесу дотримувались протиепідемічних вимог", - наголошує Віктор Васильович.
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Про це повідомив начальник управління освіти Віктор Бичковський, інформують на сайті Ковельської міської ради.
Державна комісія ТЕБ та НС послабила карантинні обмеження у “червоній” зоні, в якій нині знаходиться Ковель, та дала дозвіл на роботу закладам освіти.
"Дуже прошу усіх учасників освітнього процесу дотримувались протиепідемічних вимог", - наголошує Віктор Васильович.
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