У місті на Волині відновлюють роботу дитсадки та школи





Про це повідомив начальник управління освіти Віктор Бичковський, інформують на сайті



Державна комісія ТЕБ та НС послабила карантинні обмеження у “червоній” зоні, в якій нині знаходиться Ковель, та дала дозвіл на роботу закладам освіти.



"Дуже прошу усіх учасників освітнього процесу дотримувались протиепідемічних вимог", - наголошує Віктор Васильович.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 9 листопада, у Ковелі відновлюють роботу дитсадки та школи.Про це повідомив начальник управління освіти, інформують на сайті Ковельської міської ради Державна комісія ТЕБ та НС послабила карантинні обмеження у “червоній” зоні, в якій нині знаходиться Ковель, та дала дозвіл на роботу закладам освіти."Дуже прошу усіх учасників освітнього процесу дотримувались протиепідемічних вимог", - наголошує Віктор Васильович.

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