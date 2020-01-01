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Для школярів у селі на Волині придбають автобус

Для школярів у селі на Волині придбають автобус
Шкільний автобус мають намір придбати для забезпечення потреб населених пунктів Торчинської селищної ради Луцького району.

Очікувана вартість транспортного засобу становить 1,9 мільйона гривень, пише ІА "Волинські новини".

Відкриті торги Торчинська селищна рада вже оголосила. Тендерні пропозиції прийматимуть до 19 листопада. Аукціон розпочнеться 20 листопада.

Шкільний автобус громаді мають поставити до кінця поточного року.

Мова йде про спеціалізований автобус для перевезення школярів пасажиромісткістю не менше 27 місць для сидіння, які мають бути укомплектовані ременями безпеки, підлокітниками на сидіннях із боку проходу та лотками для портфелів.

Автобус повинен шкыльний автобусбути новим, виготовленим не раніше 2019 року, зовні пофарбованим у жовтий колір, із розпізнавальними знаками та написами «Шкільний автобус».

Гарантійний термін на транспортний засіб має становити не менше 24 місяців або 100 тисяч кілометрів пробігу.

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Теги: шкільний автобус, Торчин
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