В Данії знищать майже 17 мільйонів норок через мутацію коронавірусу, який у них виявили
Сьогодні, 00:21
Шість країн повідомили про виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 у вирощуваних норок.
Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я, – передає Українська правда.
“На сьогоднішній день шість країн, а саме Данія, Нідерланди, Іспанія, Швеція, Італія та Сполучені Штати Америки, повідомили про SARS-CoV-2 у вирощуваних норок Всесвітній організації охорони здоров’я тварин”.
При цьому ВООЗ повідомляє тільки про заходи, що вживаються Данією для стримування поширення коронавірусу, який міг мутувати.
“Норки були інфіковані в результаті контакту з інфікованими людьми. Норки можуть діяти як резервуар SARS-CoV-2, передаючи вірус між собою, і становлять ризик передачі вірусу від норки до людини. Потім люди можуть передавати цей вірус серед населення”.
“Коли віруси переміщуються між популяціями людей і тварин, можуть відбуватися генетичні модифікації вірусу”.
Данія, найбільший у світі експортер хутра норки, раніше оголосила про забій усіх норок в країні – від 15 до 17 мільйонів особин на 1080 фермах – після виявлення мутації, яка може передаватися людині.
Данія також ізолювала північний регіон через мутовану версію коронавірусу. Копенгаген попередив, що мутація може поставити під загрозу ефективність будь-якої майбутньої вакцини.
Державний інститут Данії, який займається інфекційними захворюваннями, заявив про виявлення коронавірусу, який мутував у норок, у 214 людей.
Велика Британія запровадила заборону на в’їзд з Данії на тлі побоювань з приводу нового штаму коронавірусу, який поширився на людей від норок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я, – передає Українська правда.
“На сьогоднішній день шість країн, а саме Данія, Нідерланди, Іспанія, Швеція, Італія та Сполучені Штати Америки, повідомили про SARS-CoV-2 у вирощуваних норок Всесвітній організації охорони здоров’я тварин”.
При цьому ВООЗ повідомляє тільки про заходи, що вживаються Данією для стримування поширення коронавірусу, який міг мутувати.
“Норки були інфіковані в результаті контакту з інфікованими людьми. Норки можуть діяти як резервуар SARS-CoV-2, передаючи вірус між собою, і становлять ризик передачі вірусу від норки до людини. Потім люди можуть передавати цей вірус серед населення”.
“Коли віруси переміщуються між популяціями людей і тварин, можуть відбуватися генетичні модифікації вірусу”.
Данія, найбільший у світі експортер хутра норки, раніше оголосила про забій усіх норок в країні – від 15 до 17 мільйонів особин на 1080 фермах – після виявлення мутації, яка може передаватися людині.
Данія також ізолювала північний регіон через мутовану версію коронавірусу. Копенгаген попередив, що мутація може поставити під загрозу ефективність будь-якої майбутньої вакцини.
Державний інститут Данії, який займається інфекційними захворюваннями, заявив про виявлення коронавірусу, який мутував у норок, у 214 людей.
Велика Британія запровадила заборону на в’їзд з Данії на тлі побоювань з приводу нового штаму коронавірусу, який поширився на людей від норок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Данії знищать майже 17 мільйонів норок через мутацію коронавірусу, який у них виявили
Сьогодні, 00:21
9 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Для школярів у селі на Волині придбають автобус
08 листопад, 23:23
У Луцьку злодії винесли з квартири гроші, «ювелірку» та старовинні монети
08 листопад, 22:54
На Волині перекинулась фура. ФОТО
08 листопад, 22:03