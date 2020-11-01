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В Данії знищать майже 17 мільйонів норок через мутацію коронавірусу, який у них виявили

В Данії знищать майже 17 мільйонів норок через мутацію коронавірусу, який у них виявили
Шість країн повідомили про виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 у вирощуваних норок.

Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я, – передає Українська правда.

“На сьогоднішній день шість країн, а саме Данія, Нідерланди, Іспанія, Швеція, Італія та Сполучені Штати Америки, повідомили про SARS-CoV-2 у вирощуваних норок Всесвітній організації охорони здоров’я тварин”.

При цьому ВООЗ повідомляє тільки про заходи, що вживаються Данією для стримування поширення коронавірусу, який міг мутувати.

“Норки були інфіковані в результаті контакту з інфікованими людьми. Норки можуть діяти як резервуар SARS-CoV-2, передаючи вірус між собою, і становлять ризик передачі вірусу від норки до людини. Потім люди можуть передавати цей вірус серед населення”.

“Коли віруси переміщуються між популяціями людей і тварин, можуть відбуватися генетичні модифікації вірусу”.

Данія, найбільший у світі експортер хутра норки, раніше оголосила про забій усіх норок в країні – від 15 до 17 мільйонів особин на 1080 фермах – після виявлення мутації, яка може передаватися людині.

Данія також ізолювала північний регіон через мутовану версію коронавірусу. Копенгаген попередив, що мутація може поставити під загрозу ефективність будь-якої майбутньої вакцини.

Державний інститут Данії, який займається інфекційними захворюваннями, заявив про виявлення коронавірусу, який мутував у норок, у 214 людей.

Велика Британія запровадила заборону на в’їзд з Данії на тлі побоювань з приводу нового штаму коронавірусу, який поширився на людей від норок.


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Теги: норка, Данія, коронавірус, мутація
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