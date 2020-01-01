На Волині лікарня закупила кисневі концентратори
Сьогодні, 02:18
Іваничівська лікарня придбала 10 кисневих концентраторів ОLV-10.
Оголошення про закупівлю розмістили на Prozorro, – повідомляє Район.Іваничі.
Договір на постачання підписали з товариством з обмеженою відповідальністю «Бренд актівейшн».
10 кисневих концентраторів вартували 385 тисяч гривень. Вартість одного – 38,5 тисяч гривень.
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Оголошення про закупівлю розмістили на Prozorro, – повідомляє Район.Іваничі.
Договір на постачання підписали з товариством з обмеженою відповідальністю «Бренд актівейшн».
10 кисневих концентраторів вартували 385 тисяч гривень. Вартість одного – 38,5 тисяч гривень.
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Коментарі 1
Щановне Панство ці концентатори призначені для тварин!!!! Для чого вони в лікарні. ?
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