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На Волині лікарня закупила кисневі концентратори

На Волині лікарня закупила кисневі концентратори
Іваничівська лікарня придбала 10 кисневих концентраторів ОLV-10.

Оголошення про закупівлю розмістили на Prozorro, – повідомляє Район.Іваничі.

Договір на постачання підписали з товариством з обмеженою відповідальністю «Бренд актівейшн».

10 кисневих концентраторів вартували 385 тисяч гривень. Вартість одного – 38,5 тисяч гривень.


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Теги: кисневі концентратори, тендер, Іваничівська лікарня
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Коментарі 1
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Щановне Панство ці концентатори призначені для тварин!!!! Для чого вони в лікарні. ?
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