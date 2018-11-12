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Луцька райлікарня придбає флюороскопічне рентгенівське обладнання за 3 мільйони гривень

Луцька райлікарня придбає флюороскопічне рентгенівське обладнання за 3 мільйони гривень
Постачальника обладнання визначать через відкриті торги.

Про це повідомляє «Волинь Online».

Організовує аукціон КП «Луцька центральна районна лікарня Луцької районної ради». Тендерні пропозиції приймають до 21 листопада, розпочнуть аукціон 23 листопада.

Строк поставки товару – до 20 грудня.

Йдеться про придбання системи флюороскопічної рентгенівської загального призначення пересувної, цифрової. Очікувана вартість становить три мільйони гривень.

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Теги: лікарня, обладнання, тендер
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