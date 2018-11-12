Луцька райлікарня придбає флюороскопічне рентгенівське обладнання за 3 мільйони гривень





Про це повідомляє



Організовує аукціон КП «Луцька центральна районна лікарня Луцької районної ради». Тендерні пропозиції приймають до 21 листопада, розпочнуть аукціон 23 листопада.



Строк поставки товару – до 20 грудня.



Йдеться про придбання системи флюороскопічної рентгенівської загального призначення пересувної, цифрової. Очікувана вартість становить три мільйони гривень.

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