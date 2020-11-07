У США проблеми зі шпиталями – три дні по 126 тисяч випадків коронавірусу





Про це передає



Штати у центрі країни, де зараз відбувається найстрімкіше зараження, вже мають проблеми із завантаженістю шпиталів та медпрацівників.



Смертність від коронавірусу в країні протягом останніх днів також перевищує тисячу, повідомляє



Як повідомлялося, станом на 8 листопада у світі зареєстрували 50 377 799 випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, зареєстрували 1 258 066 смертей та 35 620 816 випадків одужання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. По 126 тисяч нових хворих на коронавірус виявляють у США в останні три дні.Про це передає Укрінформ із посиланням на Голос Америки Штати у центрі країни, де зараз відбувається найстрімкіше зараження, вже мають проблеми із завантаженістю шпиталів та медпрацівників.Смертність від коронавірусу в країні протягом останніх днів також перевищує тисячу, повідомляє CNN Як повідомлялося, станом на 8 листопада у світі зареєстрували 50 377 799 випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, зареєстрували 1 258 066 смертей та 35 620 816 випадків одужання.

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