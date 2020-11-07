У США проблеми зі шпиталями – три дні по 126 тисяч випадків коронавірусу
Сьогодні, 04:20
По 126 тисяч нових хворих на коронавірус виявляють у США в останні три дні.
Про це передає Укрінформ із посиланням на Голос Америки.
Штати у центрі країни, де зараз відбувається найстрімкіше зараження, вже мають проблеми із завантаженістю шпиталів та медпрацівників.
Смертність від коронавірусу в країні протягом останніх днів також перевищує тисячу, повідомляє CNN.
Як повідомлялося, станом на 8 листопада у світі зареєстрували 50 377 799 випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, зареєстрували 1 258 066 смертей та 35 620 816 випадків одужання.
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Про це передає Укрінформ із посиланням на Голос Америки.
Штати у центрі країни, де зараз відбувається найстрімкіше зараження, вже мають проблеми із завантаженістю шпиталів та медпрацівників.
Смертність від коронавірусу в країні протягом останніх днів також перевищує тисячу, повідомляє CNN.
Як повідомлялося, станом на 8 листопада у світі зареєстрували 50 377 799 випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, зареєстрували 1 258 066 смертей та 35 620 816 випадків одужання.
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